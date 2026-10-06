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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

فرماندار گناوه بر تقویت مطالبه‌گری دانشجویان تاکید کرد

فرماندار گناوه بر تقویت مطالبه‌گری دانشجویان تاکید کرد

بوشهر- فرماندار گناوه گفت: تقویت مطالبه‌گری قانونمند دانشجویان زمینه‌ساز پویایی و پیشرفت جامعه است که باید در دانشگاه‌های شهرستان به آن اهمیت داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست کمیسیون دانشجویی در دانشگاه پیام نور گناوه اظهار کرد: مطالبه‌گری قانونمند دانشجویان باید به یک فرصت برای توسعه و آرامش و امنیت شهرستان تبدیل شود.

فرماندار گناوه بیان کرد: دانشجو قشری تأثیرگذار در چرخه توسعه و پیشرفت جامعه است و باید به مطالبات و خواسته‌های آنان توجه جدی شود.

وی افزود: اگر دانشجویی مطالبه یا خواسته‌ای را از مسئولان دانشگاه مطرح می‌کند، باید مورد توجه قرار گیرد و برای پیگیری و رفع مشکلات آنها اهتمام داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت روحیه مطالبه‌گری قانونمند در میان دانشجویان گفت: برگزاری کرسی‌های هم‌اندیشی هدفمند با دانشجویان در دانشگاه‌های شهرستان که می‌تواند زمینه گفت‌وگو، آگاهی‌ بخشی،روشنگری و هدایت مطالبات در مسیر درست و صحیح را فراهم کند، بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: در کنار توجه به مسائل آموزشی، باید برنامه‌های فرهنگی، اردوهای دانشجویی و فعالیت‌های تربیتی نیز مورد توجه قرار گیرد تا دانشجویانی مسئولیت‌ پذیر و متعهد نسبت به کشور تربیت شوند.

ضرورت هدفمند کردن رشته‌های دانشگاهی

وی با اشاره به ضرورت هدفمند کردن رشته‌های دانشگاهی گفت: رشته‌های کاربردی و هدفمند باید متناسب با ظرفیت‌ها و موقعیت شهرستان و نیاز بازار کار در دانشگاه‌ها ایجاد و تقویت شوند تا دانشجو علاوه بر کسب دانش، بتواند پس از فارغ‌التحصیلی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و تولید داشته باشد.

فرماندار گناوه تصریح کرد: دانشگاه نباید صرفاً محل فراگیری علم و دانش باشد، بلکه تقویت بنیه علمی دانشجویان باید در کنار آموزش مهارت‌های کاربردی و مورد نیاز جامعه دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه همزمان دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش به مسائل پرورشی و تربیتی تأکید کرد و گفت: مراکز علمی در کنار مسائل آموزشی باید گام های موثری در تربیت و پرورش دانشجویان و دانش‌آموزان بردارند.

وی تصریح کرد: دانشگاه ها ضمن اینکه باید دانشجوی تراز انقلاب تربیت کنند، در حل مسائل کشور و نیازهای جامعه نیز نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار گناوه با اشاره به نقش معلمان و استادان در شکل‌دهی به نگرش نسل جوان اظهار کرد: سخنان و رفتار معلمان و استادان در کلاس درس باید به گونه‌ای باشد که ضمن ایجاد انگیزه و امید در دانش‌آموزان و دانشجویان، به سرمایه‌های اجتماعی نیز آسیب وارد نشود.

وی کمیسیون دانشجویی را یکی از کمیسیون‌های مهم و تأثیرگذار شهرستان دانست و افزود: این کمیسیون می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، نقش مؤثری در توسعه، آرامش و امنیت شهرستان ایفا کند.

فرماندار گناوه بر استفاده از ظرفیت بسیج دانشجویی، از جمله طرح شهید چمران، تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی باید در مسیر فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و خدمت به جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین خواستار تقویت ارتباط و تعامل دوسویه میان دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش شد و گفت: ایجاد این تعامل می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و تربیتی دو مجموعه را برای حل مسائل و تربیت نسل آینده فراهم کند.

کد مطلب 6970181

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