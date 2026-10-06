به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست کمیسیون دانشجویی در دانشگاه پیام نور گناوه اظهار کرد: مطالبه‌گری قانونمند دانشجویان باید به یک فرصت برای توسعه و آرامش و امنیت شهرستان تبدیل شود.

فرماندار گناوه بیان کرد: دانشجو قشری تأثیرگذار در چرخه توسعه و پیشرفت جامعه است و باید به مطالبات و خواسته‌های آنان توجه جدی شود.

وی افزود: اگر دانشجویی مطالبه یا خواسته‌ای را از مسئولان دانشگاه مطرح می‌کند، باید مورد توجه قرار گیرد و برای پیگیری و رفع مشکلات آنها اهتمام داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت روحیه مطالبه‌گری قانونمند در میان دانشجویان گفت: برگزاری کرسی‌های هم‌اندیشی هدفمند با دانشجویان در دانشگاه‌های شهرستان که می‌تواند زمینه گفت‌وگو، آگاهی‌ بخشی،روشنگری و هدایت مطالبات در مسیر درست و صحیح را فراهم کند، بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: در کنار توجه به مسائل آموزشی، باید برنامه‌های فرهنگی، اردوهای دانشجویی و فعالیت‌های تربیتی نیز مورد توجه قرار گیرد تا دانشجویانی مسئولیت‌ پذیر و متعهد نسبت به کشور تربیت شوند.

ضرورت هدفمند کردن رشته‌های دانشگاهی

وی با اشاره به ضرورت هدفمند کردن رشته‌های دانشگاهی گفت: رشته‌های کاربردی و هدفمند باید متناسب با ظرفیت‌ها و موقعیت شهرستان و نیاز بازار کار در دانشگاه‌ها ایجاد و تقویت شوند تا دانشجو علاوه بر کسب دانش، بتواند پس از فارغ‌التحصیلی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و تولید داشته باشد.

فرماندار گناوه تصریح کرد: دانشگاه نباید صرفاً محل فراگیری علم و دانش باشد، بلکه تقویت بنیه علمی دانشجویان باید در کنار آموزش مهارت‌های کاربردی و مورد نیاز جامعه دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه همزمان دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش به مسائل پرورشی و تربیتی تأکید کرد و گفت: مراکز علمی در کنار مسائل آموزشی باید گام های موثری در تربیت و پرورش دانشجویان و دانش‌آموزان بردارند.

وی تصریح کرد: دانشگاه ها ضمن اینکه باید دانشجوی تراز انقلاب تربیت کنند، در حل مسائل کشور و نیازهای جامعه نیز نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار گناوه با اشاره به نقش معلمان و استادان در شکل‌دهی به نگرش نسل جوان اظهار کرد: سخنان و رفتار معلمان و استادان در کلاس درس باید به گونه‌ای باشد که ضمن ایجاد انگیزه و امید در دانش‌آموزان و دانشجویان، به سرمایه‌های اجتماعی نیز آسیب وارد نشود.

وی کمیسیون دانشجویی را یکی از کمیسیون‌های مهم و تأثیرگذار شهرستان دانست و افزود: این کمیسیون می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، نقش مؤثری در توسعه، آرامش و امنیت شهرستان ایفا کند.

فرماندار گناوه بر استفاده از ظرفیت بسیج دانشجویی، از جمله طرح شهید چمران، تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی باید در مسیر فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و خدمت به جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین خواستار تقویت ارتباط و تعامل دوسویه میان دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش شد و گفت: ایجاد این تعامل می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و تربیتی دو مجموعه را برای حل مسائل و تربیت نسل آینده فراهم کند.