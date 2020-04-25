ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران و محور شهریار-تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۶۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، ترددها نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۸، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع، می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج - تهران البرز ۱۱۲۴۹۱ ۲ آزادراه کرج - قزوین البرز ۹۵۷۹۷ ۳ آزادراه قزوین - کرج البرز ۹۴۲۲۱ ۴ آزادراه تهران - کرج البرز ۷۹۹۲۷ ۵ بومهن - جاجرود تهران ۵۳۵۱۸ ۶ شهریار-کرج تهران ۵۲۰۲۱ ۷ تبریز - ایلخچی آذربایجان شرقی ۵۱۰۴۶ ۸ ایلخچی - تبریز آذربایجان شرقی ۴۹۱۹۴ ۹ آزادراه قم - تهران تهران ۴۴۹۰۶ ۱۰ جاجرود - بومهن تهران ۴۳۰۲۲

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) حاکم است؛ ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران حدفاصل پایانه کلانتری تا پل کلاک

ترافیک سنگین در محور شهریار-تهران محدوده شهرقدس

آخرین وضعیت جوی

بارش باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و خراسان رضوی

مهم‌ترین عملیات کارگاه جاده‌ای

آزادراه تهران - شمال (قطعه یک)، واقع در استان تهران، از مورخ ۲۰ فروردین لغایت ۱۵ خرداد ۹۹، از ساعت ۱۹ الی ۷ صبح روز بعد، به دلیل اجرای عملیات تکمیل سامانه‌های هوشمند، مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین کرج - چالوس، هراز و فیروزکوه انجام می‌گردد.

محورهای مسدود شریانی

۱) شهداد - نهبندان

۲) خرم آباد - پلدختر

محدودیت تردد با تغییر مسیر

۱) آزادراه چالوس - مرزن آباد و بالعکس از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۰۷:۰۰ روز بعد مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم چالوس - مرزن آباد انجام می‌گردد.

۲) محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دو طرفه انجام می‌گردد.