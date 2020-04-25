صنایع چوب وکاغذ و نساجی مازندران از وضعیت بحرانی خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور پیش ازظهر شنبه در کارگروه ستاد تسهیلات رفع موانع تولید استان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال قبل برای رونق تولید گفت: برای رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و ایجاد رونق تولید وحفظ اشتغال واحدها سعی شد در سال ۱۳۹۸ با فعال سازی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و تشکیل منظم جلسات از ظرفیت‌های قانونی این کارگروه به نفع واحدهای صنعتی و تولیدی استفاده شود.

وی افزود: در سال ۱۳۹۸ تعداد ۵۲ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار محترم یا معاون اقتصادی استانداری و تعداد ۳۲۱ جلسه نیز در شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران تشکیل که خروجی آن دو هزار و ۲۴۵ مصوبه بوده که برای رسیدگی به مشکلات و حل و فصل مسائل واحدهای صنعتی و تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی استان گذرانده و اجرایی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران احیای بالغ بر ۱۰۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد و تعطیل و بازگشت آنها به مدار تولید در سطح استان مازندران را از جمله نتایج حاصل از جلسات کارگروه دانست و افزود: علاوه بر آن پیگیری ویژه وضعیت واحدهای بحرانی همانند کارخانه چوب و کاغذ مازندران، نکاچوب، نساجی، فولادین ذوب آمل و غیره از دیگر موارد اقدامات کارگروه بوده است.

خیریان پور همچنین تصریح کرد: با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سعی کردیم روند تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها را متوقف و در جهت فعال سازی و واگذاری تعداد ۱۲۵ واحد تملیکی بانک‌ها در گذشته نیز اقدام که در حال حاضر تعداد ۲۵ واحد از واحدها فعال شده و مشغول کار هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: اقدام برای تکمیل طرح‌های تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ظرفیت کامل برخی کارخانجات از دیگر برنامه‌های مهم استان در جهت ایجاد رونق تولید بوده است.

خیریانپور پیگیری‌های مجدانه برای تسریع در راه اندازی و اتمام پایانه صادراتی برنج، پایانه و مرکز لجستیک صادراتی محصولات کشاورزی، پایانه صادراتی ماهیان خاویاری و محصولات شیلاتی، پایانه صادراتی گل و گیاه استان مازندران را از جمله اولویت‌های محوری برای رونق تولید و توسعه صادرات اعلام کرد.