همت روحانیون در بحران کرونا در تاریخ شیعه ثبت خواهد شد

به گزار، خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حریزاوی معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مبلغان دین و حقیقت، این است که در کنار مردم در همه فراز و نشیب‌ها حضورداشته باشند و با همراهی و هم‌فکری و هم‌افزایی مردم مسیر سلوک الی الله را بپیمایند اظهار داشت: در سازمان تبلیغات اسلامی از بدو بروز بلای کرونا و این بیماری فراگیر، جامعه مبلغان حضور مثال‌زدنی و خیره‌کننده‌ای داشتند.

وی افزود: مبلغان در این شرایط در تمام عرصه‌ها و لحظات به‌ویژه در زمینه «ارائه خدمات به بیماران کرونایی و همیاری آن‌ها»، «تجهیز و تدفین اجساد مرحومان و مؤمنان»، «ضدعفونی و پاک‌سازی اماکن عمومی»، «ایجاد مواسات و همدلی» و «رسیدگی به امور معیشتی و رفع حوائج اولیه آسیب‌دیدگان»؛ همراه مردم و به همت مردم برای به میدان آوردن ملت در صحنه برای عبور از این مراحل، حضور داشتند.

حجت‌الاسلام حریزاوی با بیان اینکه که «اگرنماز جماعت تعطیل باشد اما مسجد تعطیل نیست و اگر مراسم روضه‌خوانی تعطیل باشد اما هیئت تعطیل نیست» شعارمحوری سازمان تبلیغات اسلامی است تأکید کرد: مبلغان و روحانیون؛ مساجد و هیئات مذهبی را به سنگر دفاع از سلامت مردم تبدیل کردند و این افتخاری است که در تاریخ حیات روحانیت شیعه و جامعه متدین ایران اسلامی خواهد ماند.

معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی اذعان داشت: با توجه به درخواست‌های گسترده‌ای که از سراسر استان‌ها به این مجموعه رسید، موضوع بازگشایی مساجد به معنای برقراری مجدد نمازجماعت و مراسم احیا در ماه مبارک رمضان در دستور کار معاونت فرهنگی سازمان قرار گرفته است.

وی با اشاره به این موضوع که با هم‌افزایی و مشورت سایر دستگاه‌های مسئول در این زمینه، دستورالعملی را به ستاد ملی کرونا ارسال کردیم عنوان داشت: امیدواریم که این دستور العمل با نگاه مثبت مورد تصویب قرار بگیرد و ما بتوانیم با رعایت فاصله‌گذاری و موارد بهداشتی مِن جمله مُهر و سجاده شخصی، ضدعفونی کردن مساجد و رعایت فاصله طولی و عرضی بر اساس موازین فقهی، شاهد اقامهٔ مجدد نمازهای جماعت در مساجد سراسر کشور باشیم.

معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: جا دارد از تمام کسانی که در رزمایش مواسات که به دستور مقام معظم رهبری و با حضور گروه‌های خودجوش مردمی در حال انجام است، خدا قوت بگوییم و همه پیکره سازمان تبلیغات اسلامی در سطح استان‌ها و شهرستان‌های کشور با جدیت تمام تا شب عید سعید فطر و تا لحظه توزیع زکات فطره در کنار آسیب دیدگان، فقرا و محرومین جامعه هستند.