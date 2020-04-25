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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۰۳

حجت الاسلام حریزاوی:

همت روحانیون در بحران کرونا در تاریخ شیعه ثبت خواهد شد

همت روحانیون در بحران کرونا در تاریخ شیعه ثبت خواهد شد

حریزاوی با تأکید بر اینکه با شیوع بیماری کرونا مبلغان و روحانیون؛ مساجد و هیئات مذهبی را به سنگر دفاع از سلامت مردم تبدیل کردند گفت: این افتخاری است که در تاریخ حیات روحانیت شیعه خواهد ماند.

به گزار، خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حریزاوی معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مبلغان دین و حقیقت، این است که در کنار مردم در همه فراز و نشیب‌ها حضورداشته باشند و با همراهی و هم‌فکری و هم‌افزایی مردم مسیر سلوک الی الله را بپیمایند اظهار داشت: در سازمان تبلیغات اسلامی از بدو بروز بلای کرونا و این بیماری فراگیر، جامعه مبلغان حضور مثال‌زدنی و خیره‌کننده‌ای داشتند.

وی افزود: مبلغان در این شرایط در تمام عرصه‌ها و لحظات به‌ویژه در زمینه «ارائه خدمات به بیماران کرونایی و همیاری آن‌ها»، «تجهیز و تدفین اجساد مرحومان و مؤمنان»، «ضدعفونی و پاک‌سازی اماکن عمومی»، «ایجاد مواسات و همدلی» و «رسیدگی به امور معیشتی و رفع حوائج اولیه آسیب‌دیدگان»؛ همراه مردم و به همت مردم برای به میدان آوردن ملت در صحنه برای عبور از این مراحل، حضور داشتند.

حجت‌الاسلام حریزاوی با بیان اینکه که «اگرنماز جماعت تعطیل باشد اما مسجد تعطیل نیست و اگر مراسم روضه‌خوانی تعطیل باشد اما هیئت تعطیل نیست» شعارمحوری سازمان تبلیغات اسلامی است تأکید کرد: مبلغان و روحانیون؛ مساجد و هیئات مذهبی را به سنگر دفاع از سلامت مردم تبدیل کردند و این افتخاری است که در تاریخ حیات روحانیت شیعه و جامعه متدین ایران اسلامی خواهد ماند.

معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی اذعان داشت: با توجه به درخواست‌های گسترده‌ای که از سراسر استان‌ها به این مجموعه رسید، موضوع بازگشایی مساجد به معنای برقراری مجدد نمازجماعت و مراسم احیا در ماه مبارک رمضان در دستور کار معاونت فرهنگی سازمان قرار گرفته است.

وی با اشاره به این موضوع که با هم‌افزایی و مشورت سایر دستگاه‌های مسئول در این زمینه، دستورالعملی را به ستاد ملی کرونا ارسال کردیم عنوان داشت: امیدواریم که این دستور العمل با نگاه مثبت مورد تصویب قرار بگیرد و ما بتوانیم با رعایت فاصله‌گذاری و موارد بهداشتی مِن جمله مُهر و سجاده شخصی، ضدعفونی کردن مساجد و رعایت فاصله طولی و عرضی بر اساس موازین فقهی، شاهد اقامهٔ مجدد نمازهای جماعت در مساجد سراسر کشور باشیم.

معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: جا دارد از تمام کسانی که در رزمایش مواسات که به دستور مقام معظم رهبری و با حضور گروه‌های خودجوش مردمی در حال انجام است، خدا قوت بگوییم و همه پیکره سازمان تبلیغات اسلامی در سطح استان‌ها و شهرستان‌های کشور با جدیت تمام تا شب عید سعید فطر و تا لحظه توزیع زکات فطره در کنار آسیب دیدگان، فقرا و محرومین جامعه هستند.

کد مطلب 4909080

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