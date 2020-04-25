۹۱ معدن فعال در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رستمی ظهر شنبه در شورای معادن استان اظهار داشت: ۱۹۱ پروانه بهره برداری معدن در استان صادر شده و از این تعداد ۹۱ معدن فعال در استان وجود دارد.

وی افزود: از معادن فعال استان هشت ماده معدنی اعم از سنگ گچ، سنگ لاشه، سنگ آهک و نمک آبی استخراج می‌شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سال گذشته حدود پنج تا مواد معدنی از معادن استان استخراج شد، گفت: به دنبال هستیم تا معادن مکشوفه از طریق مزایده به متقاضیان واگذار شود.

وی پیگیری اخذ مجوز زیست محیطی برای تعدادی از معادن، افزایش ظرفیت استخراج برخی معادن، ایجاد مشوق سرمایه گذاری در بخش معدن از طریق ایجاد زیرساخت در راستای تولید بازسازی تعدادی معادن فعال و احداث جاده را از برنامه‌های آتی این سازمان در بخش معدن برشمرد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طرح تولید کاغذ از سنگ آهک در شهرستان بروجن، مطالعه ژئوتوریسم منطقه مشایخ در شهرستان کیار و معادن فسفات در منطقه ساطح و دود را شهرستان لردگان های را از طرح‌های شاخص معدن در استان برشمرد که در دست مطالعه قرار دارند.