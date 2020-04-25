به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر سیما سادات لاری با اشاره به اهمیت فعالیت‌های مطبوعاتی درمحیط‌های دانشگاهی، عنوان کرد: نشریات دانشجویی از ارکان اثربخش فعالیت‌های فرهنگی در سطح دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند که فرصتی مغتنم برای انتقال افکار،‌ احساس، تجربیات و انواع مهارت‌ها در اختیار دانشجویان می‌گذارند.

وی گفت: انتشار این نشریات تمرینی بسیار ارزنده برای دانشجویان به حساب می‌آید که آینده‌سازان این مرز و بوم به شمار می‌آیند. آن‌ها باید پیرامون مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و پژوهشی و... بیندیشند، مطالعه و تحلیل کنند و داشته‌ها و دانسته‌های خود در قالب نشریات را ثبت کرده و انتشار دهند.

وی اضافه کرد: در این راستا هر ساله جشنواره تیتر توسط یکی از دستگاه‌های آموزش عالی کشور برگزار می‌شود. سال گذشته جشنواره تیتر ۱۱ به میزبانی وزارت علوم برگزار شد و امسال خوشبختانه وزارت بهداشت میزبان جشنواره تیتر ۱۲ در بهمن‌ماه خواهد بود که با شعار «عینیت در خبر، انصاف در تحلیل، آزادی در بیان» برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درباره بخش‌های پنجگانه جشنواره تیتر ۱۲ توضیح داد: جشنواره تیتر امسال از تنوع بالایی برخوردار است و بخش «سرزمین مادری» برای اولین‌بار و با هدف تبادل افکار و با فراهم سازی بستر فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از کشور در حوزه رسانه به این جشنواره اضافه شده است. «بخش ویژه»، «آثار برگزیده»، «نشریات برگزیده» و «فضای مجازی» دیگر بخش‌های این جشنواره دانشجویی را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: «اقتصاد دانش بنیان، جهش تولید و توسعه» و «کرونا، جامعه، حکومت» دو موضوع انتخاب شده در «بخش ویژه» جشنواره تیتر ۱۲ هستند تا دانشگاه‌ها، مراکز علمی و نهادهای آموزشی و فرهنگی کشور بتوانند در قالب نشریات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و... حول این دو مسئله اصلی و فعلی کشور نقش‌آفرینی کنند.

به گفته معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت نظم در انتشار نشریات دانشجویی، به عنوان معیار مهمی در بخش ویژه جشنواره تیتر ۱۲ لحاظ شده است.

وی یادآور شد: امسال در حاشیه جشنواره تیتر ۱۲ «نمایشگاه نشریات دانشجویی» برگزار می‌شود که قطعا موجب پویایی و نشاط بیشتر فضای جشنواره خواهد شد.

لاری توسعه بخش مجازی را از ویژگی‌های این دوره از جشنواره دانست و گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی، فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی، اقبال همگانی و تاثیر وافر آن در انتقال اطلاعات و افکار، ضرورت پرداختن به این حوزه از سوی اهالی رسانه‌ و نشریات دانشجویی بیش از پیش احساس می‌شود. به همین منظور بخش مجازی در زمینه «صفحات اینستاگرامی»، «موشن گرافی»، «فیلم خبری و فتوکلیپ» و «اپلیکیشن‌های اطلاع‌رسانی» به جشنواره اضافه شد.