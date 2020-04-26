بازیگر «پسران آنارشی» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، دیمیتری دیاتچنکو بازیگری که برای بازی در سریالهایی چون «پسران آنارشی» شناخته میشد در خانهاش در فلوریدا در حالی که درگذشته بود، پیدا شد.
جسد این بازیگر ۵۲ ساله پس از اینکه چند روز به هیچیک از همکارانش پاسخی نداده بود و آنها به پلیس خبر دادند، پیدا شد.
یکی از همکاران وی به پلیس گفت که آخرین بار ۱۹ آوریل پیامی از وی دریافت کرد. وی اخیراً آسیبی در هنگام کار دیده بود و در حال بهبود بود.
همکار وی به پلیس گفت که وی ۱۳ آوریل و در حالی که مشغول یک کار برقی بود، دچار برق گرفتگی شد.
پلیس روز چهارشنبه به اقامتگاه این بازیگر رفت و وی را در حالی که زیر صندلی اتاق نشیمن افتاده بود یافت.
هنوز علت مرگ این بازیگر توسط پزشک قانونی اعلام نشده است اما مدیر برنامههای وی گفته است که احتمالاً از یک حمله قلبی مرتبط با برقگرفتگی ناشی شده است.
دیاتچنکو بازیگر سریالهای دیگری چون «آلیاس»، «سیاسآی: میامی»، «مهره سوخته» و «استخوانها» هم بود و به عنوان بازیگر مهمان در سریالهای «ملاقات با مادر» و «ذهنهای جنایتکار» هم بازی کرده بود.
او در بازیهای ویدیویی متعددی نیز صداپیشگی کرده بود که «مدال افتخار»، «از روسیه با عشق»، «مرد آهنی»، «ندای وظیفه»، «آنچارتد ۳» و «قیام توم ریدر» از جمله آنها هستند.
وی که متولد سنفرانسیسکو بود نسل اول آمریکایی از خانوادهای اوکراینی-یونانی بود.
این بازیگر در فیلم «جی.آی.جین» ریدلی اسکات، «اسمارت را بگیر»، «گروهان قهرمانان» و «آنها در حال تماشا هستند» نیز بازی کرده بود و معمولاً در نقش شخصیتهای روس ظاهر میشد و همین نقش را در فیلمهای «ایندیانا جونز و قلمروی جمجمه بلورین» و «خاطرات چرنوبیل» هم بازی کرده بود.
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