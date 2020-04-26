توزیع ۱۲ هزار بسته مواد غذایی در بین نیازمندان خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، حجت الاسلام جمال ایزدی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بیان کرد: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا فعالیت‌های بقاع متبرکه نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شد لذا تلاش شد تا جایگزین‌های مناسبی را برای عرضه خدمات به مخاطبین در حوزه فرهنگی و رفاهی در نظر گرفته شود.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خرسان رضوی با بیان اینکه برنامه‌های اوقاف در بقاع متبرکه به مناسبت ماه مبارک رمضان در طرح ضیافت الهی در دو بخش خدمات فرهنگی و خدمات رفاهی است؛ افزود: در زمینه خدمات فرهنگی ۱۱ بقعه شاخص کشوری و ۲۴ بقعه شاخص استانی با ایجاد بسترهایی در فضای مجازی، فعالیت‌های خود را عرضه و اطلاع رسانی و امکان زیارت مجازی را برای مخاطبین فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به هفت اقدام ارزشمند بقاع متبرکه در زمینه فرهنگی در ایام ماه مبارک رمضان، گفت: مسابقه صدای نور با موضوع تفسیر صوتی استاد قرائتی، نرم افزار مشاوره سبک زندگی اسلامی، تلویزیون اینترنتی «رمضان در خانه است» با موضوع قرائت قرآن، مسابقه فرهنگی و مناجات خوانی با حضور کارشناسان مذهبی از جمله اقدامات فرهنگی بقاع متبرکه در ایام ماه مبارک رمضان است.

حجت الاسلام ایزدی مسابقه «ضیافت الهی» در قالب سخنرانی کوتاهی از اساتید حوزه و دانشگاه و «مسابقه ضیافت الهی در جوار نور الهی» با موضوع قرائت یک صفحه از قرآن کریم توسط قاری برتر شهرستان و تفسیر کوتاه نکات مهم آن جز از دیگر اقدامات فرهنگی بقاع متبرکه عنوان کرد و افزود: «مسابقه امام زمان (عج) در آینه نهج البلاغه» با موضوع بیانات گوهر بار حضرت علی (ع) در نهج البلاغه درباره امام زمان (عج) و طرح «گلهای بهشتی» که در راستای افزایش جمعیت بیشتر و در پاسخ به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این خصوص دیده شده است از اقدامات فرهنگی بقاع متبرکه در ایام ماه مبارک رمضان است.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان کرد: این فعالیت‌های فرهنگی که در ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه انجام می‌شود از شبکه‌ها و کانال‌های مختلف و رسانه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ و ترویج است و برخی از این فعالیت‌ها به صورت ملی و کشوری اجرا می‌شود.

حجت الاسلام ایزدی گفت: این هفت فعالیت فرهنگی به همت مراکز افق بقاع متبرکه امامزاده سیدحمزه (ع) کاشمر، امامزادگان یاسر و ناصر (ع) طرقبه شاندیز، امامزاده غیاث الدین محمد (ع) و خواجه اباصلت (ره) مشهد، فضل بن شاذان (ره) و تکیه ابوالفضلی نیشابور، اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد، موقوفه قرآنی شاندیز و همکاری مؤسسه آموزش عالی فردوس همراه با جوایز ارزنده و متنوع برگزار می‌شود.

وی با اشاره به خدمات رفاهی مراکز افق بقاع متبرکه گفت: مهمترین خدمات رفاهی که توسط ادارات اوقاف شهرستان‌ها و بقاع متبرکه در استان انجام می‌شود تهیه و توزیع ۱۲ هزار بسته حمایتی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال برای نیازمندان از محل موقوفات منطبق، نذورات مردمی و کمک خیرین است.

حجت الاسلام ایزدی تصریح کرد: این بسته‌ها تا ۱۵ ماه مبارک رمضان، ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) در بین نیازمندان توزیع می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان کرد: اصل برنامه قرآنی در قالب‌های مختلف از جمله در قالب قرآن خوانی، جز خوانی، تفسیر و هم در نکات کوتاه قرآنی از جمله صدای نور، مسابقات قرآنی و ارائه محتوای قرآنی در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

وی در پایان به اقدامات فرهنگی و رفاهی اوقاف قبل از ماه مبارک رمضان در مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: در این راستا بسته‌هایی به مناسبت نیمه شعبان میان نیازمندان توزیع شد؛ علاوه بر آن ۱۵۰۰ پک بهداشتی و حدود ۸۰ هزار عدد ماسک در برخی از پایگاه‌ها و بقاع‌ها تولید و میان نیازمندان توزیع شد.