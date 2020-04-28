۲۰ جشنواره معتبر جهانی «یکی» شدند/برگزاری مجازی یک رویداد سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در دورهای که همهگیری کرونا بر جهان سایه انداخته و جشنوارههای بزرگ امکان برگزاری ندارند، یوتیوب قدم جلو گذاشته تا یک جشنواره فیلم آنلاین به مدت ۱۰ روز به راه بیندازد.
این جشنواره در بهار امسال با همکاری ۲۰ جشنواره بزرگ جهانی به صورت رایگان برگزار میشود تا دوستداران سینما در هر گوشه جهان بتوانند به تماشای آن بنشینند.
این جشنواره فیلم آنلاین با نام «یکی هستیم: یک فستیوال فیلم جهانی» توسط «ترایبکا اینترپرایز» تهیه و سازماندهی میشود. یوتیوب میزبان این رویداد خواهد بود و ۲۰ فستیوال برتر دنیا چون جشنواره فیلم کن، جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو، جشنواره فیلم ساندنس، جشنواره بینالمللی فیلم برلین، جشنواره فیلم ترایبکا و جشنواره فیلم سیدنی در آن شرکت میکنند.
این جشنواره آنلاین از ۲۹ می تا ۷ ژوئن ۲۰۲۰ (۹ تا ۱۸ خرداد) برگزار میشود و از طریق یوتیوب در دسترس همگان خواهد بود.
این برنامه که هیچ آگهی و تبلیغاتی ارایه نمیکند دربرگیرنده فیلمهای بلند، کوتاه، مستند، موسیقی، کمدی و کارگاه بحث و بررسی خواهد بود.
هنوز روشن نیست چه فیلمهایی در این جشنواره ارایه میشود، اما برنامه کامل در هفتههای آینده اعلام میشود.
جشنواره بینالمللی فیلم انیمیشن انسی، جشنواره بینالمللی فیلم گوادالاخارا، جشنواره فیلم لندن، جشنواره ماکائو، جشنواره بمبئی، کارلووی واری، لوکارنو، مراکش، نیویورک، سنسباستین، سارایوو، توکیو و ونیز دیگر شرکت کنندگان در این رویداد هستند.
تنها یک جشنواره مهم در این رویداد حضور ندارد که آن SXSW است که از طریق آمازون برگزار میشود و ۳۹ فیلم بلند و کوتاه و سریال را همین هفته ارایه میکند. این رویداد باید ماه پیش در آستین برگزار میشد.
جین رزنتال رییس جشنواره فیلم ترایبکا و ترایبکا اینترپرایز در این باره گفت: با کار در کنار همکاران این فستیوال فوقالعاده و یوتیوب امیدواریم هر کسی بتواند مزه هر فستیوال را و آنچه هر یک را منحصر به فرد و متفاوت میسازد دریابد و نیز قدرت فیلم و هنر را تحسین کند.
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