جشنواره کارلووی واری ۲۰۲۰ لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، پنجاهوپنجمین دوره جشنواره کارلووی واری که هر سال در جمهوری چک برگزار میشود، در سال ۲۰۲۰ برگزار نخواهد شد.
امروز سهشنبه سازماندهندگان این جشنواره اعلام کردند که رویداد امسال را به دلیل ویروس کرونا، به طور کل لغو کردهاند و به این ترتیب پنجاهوپنجمین دوره جشنواره از ۲ تا ۱۰ جولای ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد.
مقامات جشنواره اعلام کردند لغو این دوره ضرورت داشت و با توجه به دیدگاه دولت مبنی بر ابعاد شیوع این بیماری در کشور و در دنیا، این تصمیم اتخاذ شد.
دولت جمهوری چک قرار است روز هشتم ژوئن دستورهای سفتوسخت قرنطینه کشور را تسهیل کند اما به گفته سازماندهندگان فستیوال، قوانین جدید تنها به آنها اجازه میدهند فیلمهای سینمایی را در هر سینما به ۵۰ نفر نمایش بدهند.
در نتیجه به جای رخداد همیشگی، فستیوال قصد دارد تعدادی از فیلمهای بخش انتخاب رسمی خود در سال جاری را در سراسر کشور در اوایل ماه جولای به نمایش بگذارد تا «مزهای از فستیوال در سالنهای سینمای منتخب به مردم ارایه بشود».
پیش از این فستیوالهای آمریکایی جنوب در جنوب غرب و ترایبکا و همچنین فستیوال فیلم انیمیشن انسی در فرانسه رخدادهای فیزیکی خود را کنسل کرده بودند.
این در حالی است که یوتیوب در همکاری با ترایبکا اعلام کرد میخواهد یک فستیوال مشترک آنلاین برگزار کند که «فستیوال فیلم جهانی ما یکی هستیم» نام دارد تا بتواند از فستیوالهای فیلم سراسر دنیا فیلمها و دیگر برنامهها را پخش کند. این شامل تعدادی از فستیوالهایی میشود که به خاطر بحران فعلی مجبور به کنسل کردن شدهاند.
فستیوال فیلم کارلووی واری مهمترین فستیوال فیلم اروپای مرکزی و شرقی است که با حضور میهمانانی از هالیوود و بینالملل برگزار میشود. جولین مور، هلن میرن، اولیور استون و جان تراولتا تعدادی از مهمانان ویژه این فستیوال در سالهای گذشته هستند که جایزه یک عمر دستاورد حرفهای آن را دریافت کردهاند.
کارلووی واری یکی از آخرین فستیوالهای تابستانی است که تا امروز خبر کنسل شدن خود را اعلام نکرده بود. فستیوال فیلم کن تا به حال دو بار تاریخ برگزاری خود را به تعویق انداخته اما هنوز آن را کنسل نکرده است.
فستیوال فیلم ونیز هم رسماً به برنامهریزی اولیه خود وفادار مانده و قصد دارد بین روزهای دوم تا دوازدهم سپتامبر مراسم فیزیکیاش را برگزار کند. دیگر فستیوالهای اواخر تابستان و پاییز از جمله لوکارنو، تورنتو، تلوراید، سن سباستین و زوریخ هنوز قصد دارند مراسم خود را برگزار کنند اما ممکن است با توجه به تغییر شرایط مجبور به کنسل کردن رویداد فیزیکی بشوند.
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