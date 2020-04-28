علیرضا ایزدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایط فعلی با توجه به رکود سفر و مواجهه با روزهای تعطیل فرصت مناسبی به منظور برگزاری دورههای مجازی برای علاقهمندان و فعالان این صنعت ایجاد شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی گفت: بهدنبال شیوع کرونا در استان، امکان برگزاری دورههای حضوری گردشگری فراهم نیست و میتوان در این حوزه به برگزاری کارگاههای مجازی برای نخستین بار روی آورد.
وی برگزاری این کارگاههای آموزشی را با هدف آشنایی با گردشگری مجازی عنوان کرد تا تا علاقهمندان بتوانند از موارد بیان شده هنگام آموزش بهره مند شوند و گفت: یکی از مزیتهای آموزش مجازی، بهرهمندی افراد در هر مکان و زمان از آموزش و فراهم بودن امکان ضبط و مشاهده مجدد آن است.
به گفته مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی، در این کارگاهها برای آشنایی بیشتر علاقهمندان به حوزه گردشگری، فایلهای راهنما بهصورت تصویری و متنی تهیه شده که از طریق بارگذاری در سایت و شبکههای مجازی ادارهکل در اختیار آنها قرار میگیرد.
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