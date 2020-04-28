به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع دیپلماتیک به رویترز گفته‌اند چنانچه آمریکا به دنبال بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باشد تا از این راه شورای امنیت را برای تمدید و تشدید تحریم تسلیحاتی این کشور تحت فشار قرار دهد؛ جنگی سخت و پیچده را پیش رو خواهد داشت.

یک مقام رسمی آمریکا نیز تائید کرده که واشنگتن راهبرد جدید خود علیه ایران را با طرفین اروپایی برجام شامل انگلیس، فرانسه و آلمان در میان گذاشته است.

همچنین آمریکا پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به این ۳ کشور ارائه داده حال آنکه دیپلمات‌های سازمان ملل می‌گویند ۱۱ عضو دائم و غیردائم دیگر از جمله چین و روسیه، هنوز در جریان محتوای این قطعنامه قرار نگرفته‌اند.

این در حالی است که یک دیپلمات شورای امنیت پیش‌بینی کرد: این قطعنامه به محض ارائه به شورای امنیت، ناکام خواهد ماند.

برای اینکه قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تصویب شود، به ۹ رای موافق و عدم وتو از سوی هر یک از ۵ عضو دائم شورای امنیت نیاز دارد و انتظار می‌رود آمریکا برای متقاعد کردن روسیه و چین راه دشواری را در پیش داشته باشد.

چنانچه شورای امنیت با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران موافقت نکند؛ آمریکا با استناد به یکی از روندهای توضیح داده شده در برجام، دومین مرحله از راهبرد ضدایرانی خود یعنی توسل به مکانیسم ماشه را که به بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منجر می‌شود، عملی خواهد کرد که البته شامل تحریم تسلیحاتی نیز می‌شود.

اما دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور یکجانبه از برجام خارج شد.

در همین راستا، یک دیپلمات اروپایی گفت: خیلی دشوار است که بتوانید خودتان را به عنوان ناظر بر قطعنامه‌ای که از آن خارج شده‌اید جا بزنید. شما یا داخل توافقی هستید یا نیستید.

با این حال، وزارت خارجه آمریکا قرار است استدلال خود را با استناد به این پیش ببرد که در قطعنانه سازمان ملل که ضامن برجام است از دولت واشنگتن با لفظ (participant) یعنی یکی از مشارکت کنندگان در توافق یاد شده است.

اما برخی دیپلمات‌های سازمان ملل می‌گویند درحالیکه دیدگاه‌ها درباره مشروعیت این ادعای آمریکا دوگانه است؛ در نهایت این اعضای شورای امنیت هستند که باید شکایت واشنگتن مبنی بر عدم پایبندی ایران را تائید کنند حال آنکه این اقدام حتماً چالش برانگیز است.

به گفته دیپلمات‌های اروپایی، از نقطه نظر شورای امنیت، این مسئله صرف نظر از آنچه فرانسه، انگلیس و آلمان انجام می‌دهند، پیچیده است چراکه روسیه و چین از تفسیر آمریکا پیروی نمی‌کنند و شاید به همین دلیل است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توئیت روز گذشته خود به آمریکا هشدار داد: دست از رویاپردازی بردار.

نکته جالب آنکه ۲ سال پیش، وزارت خارجه آمریکا حین پشت پا زدن به برجام، گفته بود به «مشارکت در برجام» خاتمه می‌دهیم و اکنون با استناد به همان اظهارات، سهم خواهی این کشور به عنوان یکی از مشارکت کنندگان برجام سوال برانگیز است.