پروژه گردشگری «مزرعه پرورش اسب» بندرترکمن هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس هیوه چی در بازدید از پروژه گردشگری پرورش اسب بندرترکمن اظهارکرد: در راستای شعار سال ۹۹ که به فرمایش رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید نامگذاری شده، در شهرستان پروژه هایی جهت بهره برداری در هفته دولت در حال اجرا و آماده سازی است.

وی گفت: این پروژه ها در راستای اشتغال و تولید در نظر گرفته شده که شامل ۱۰ پروژه عمرانی و اشتغالزایی است.

هیوه چی ادامه داد: یکی از این پروژه ها، پروژه گردشگری مزرعه پرورش اسب بوده که در زمینی به مساحت دو هکتار با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۲ نفر در حال ساخت است.

فرماندار بندرترکمن با بیان این که این پروژه با فرهنگ قوم ترکمن سنخیت دارد، گفت: این پروژه طی دو ماه آینده تکمیل و در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.