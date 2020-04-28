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۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۲۹

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان:

۱۵۵هکتار از زمین های ملی در زنجان رفع تصرف شد

۱۵۵هکتار از زمین های ملی در زنجان رفع تصرف شد

زنجان-فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان گفت: ۱۵۵ هکتار از زمین های ملی استان زنجان در سالجاری رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مهدیون با بیان اینکه ۱۵۵ هکتار از زمین های ملی استان زنجان در سالجاری رفع تصرف شده است، گفت: سال گذشته نیز با نظارت و تلاش یگان حفاظت منابع طبیعی استان حدود ۲۱۰ هکتار از زمین های منابع طبیعی رفع تصرف شد.

وی افزود: در مجموع ارزش ریالی زمین های ملی رفع تصرف شده امسال نزدیک به ۲ میلیارد تومان برآورد می شود.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی و یا قطع درختان جنگلی و بوته‌های مرتعی و یا آتش سوزی در طبیعت مراتب را به شماره تلفن ۱۵۰۴ یگان امداد جنگل و مرتع گزارش دهند.

مهدیون افزود: کل زمین های مرتعی، کشاورزی و زراعی استان زنجان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که از این میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار شامل مراتع و جنگل ها است.

کد مطلب 4911837

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