۲۰هکتار از اراضی جنگلی و نخیلات در هشت بندی طعمه حریق شد

مهدی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات عملیات اطفا حریق عنوان کرد: از همان ابتدا دوتیم امدادی از نیروهای ایستگاههای آتش نشانی شهرداری هشتبندی و دهیاری توکهور با پشتیبانی نیروهای عملیات ویژه بسیج به فرماندهی جناب سروان نیکبختی و نماینده بخشداری به محل حادثه اعزام شدند که باتوجه به شدت گرما و وزش باد ۳ ایستگاه آتش نشانی دیگر از دهیاری چراغ اباد، دهیاری راونگ بخش مرکزی و بخشداری جغین و یکدستگاه خاکبرداری از دهیاری چاه غربال به محل اعزام گردید که با تلاش فراوان توانستند از گسترش آتش به منازل مسکونی جلوگیری کنند.

دهقانی از همکاری و همراهی فرماندار محترم، معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان میناب، بخشدارمرکزی شهرستان میناب، بخشدارجغین شهرستان رودان، فرماندهی حوزه مقاومت بسبج، فرماندهی پاسگاه انتظامی سرنی، شهردار هشتبندی، شوراهای اسلامی و دهیاریهای توکهور، چراغ اباد ناصرآباد، راونگ و چاه غربال تشکر و قدردانی کرد.

وی همچنین از همه نیروهای امدادی، بسیجی، اتفاقات برق، شوراهای اسلامی و دهیاری روستای کهنان و اهالی که خالصانه و با زبان روزه به یاری هم نوعان خود شتافتند عاجزانه تشکر و قدردانی کرد.