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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۳۶

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی کردستان:

۹ درصد از اراضی کشاورزی خسارت دیده کردستان زیر پوشش بیمه است

۹ درصد از اراضی کشاورزی خسارت دیده کردستان زیر پوشش بیمه است

سنندج - معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: حدود ۹ درصد از کل اراضی خسارت دیده در سال جاری زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل فعله گری صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان، اظهار داشت: بارش شدید باران و تگرگ از اول فروردین تا ششم اردیبهشت امسال بیش از ۱۲۶ میلیارد تومان خسارت به محصولات زراعی، باغی و دامی استان کردستان وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۳۷۴ هکتار اراضی زراعی دیم و آبی کردستان در این مدت خسارت دیدند، افزود: به پنج هزار و ۱۳۶ هکتار اراضی باغی، ۲۷ راس دام سبک و ۱۰ واحد دامداری سنتی روستایی استان خسارت وارد شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه بیمه محصولات کشاورزی اقدام موثری برای جبران خسارت وارد شده به این بخش است، ادامه داد: براساس بررسی های انجام شده حدود ۹ درصد از کل اراضی کشاورزی استان که خسارت دیدند زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی است.

فعله‌گری یادآور شد: به دلیل وجود بارش های متمادی در این مدت امکان ریکاوری و بهبودی بخش کشاورزی و در نهایت تغییر میزان سطح خسارت دیده در استان وجود دارد.

کد مطلب 4915419

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