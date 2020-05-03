۹ درصد از اراضی کشاورزی خسارت دیده کردستان زیر پوشش بیمه است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل فعله گری صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان، اظهار داشت: بارش شدید باران و تگرگ از اول فروردین تا ششم اردیبهشت امسال بیش از ۱۲۶ میلیارد تومان خسارت به محصولات زراعی، باغی و دامی استان کردستان وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۳۷۴ هکتار اراضی زراعی دیم و آبی کردستان در این مدت خسارت دیدند، افزود: به پنج هزار و ۱۳۶ هکتار اراضی باغی، ۲۷ راس دام سبک و ۱۰ واحد دامداری سنتی روستایی استان خسارت وارد شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه بیمه محصولات کشاورزی اقدام موثری برای جبران خسارت وارد شده به این بخش است، ادامه داد: براساس بررسی های انجام شده حدود ۹ درصد از کل اراضی کشاورزی استان که خسارت دیدند زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی است.

فعله‌گری یادآور شد: به دلیل وجود بارش های متمادی در این مدت امکان ریکاوری و بهبودی بخش کشاورزی و در نهایت تغییر میزان سطح خسارت دیده در استان وجود دارد.