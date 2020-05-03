خود را مجاز به هرگونه درآمدزایی نمی دانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت بزرگداشت روز معلم در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه آزاد، با گرامیداشت روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، گفت: هدف از برگزاری این نشست که به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی با حضور جمعی از اساتید منتخب برگزار شده، عرض ادب و احترام به مقام معلم و اساتید دانشگاه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به توجه و اهمیت ویژه مقام معظم رهبری به موضوع علم آموزی و هدایت علمی در کشور، خاطرنشان کرد: اگر دوره های تاریخی ایران را مرور کنیم، به گواه تاریخ شناسان و اهل تاریخ، مقام معظم رهبری بیشترین مطالب را درباره اهمیت علم و هدایت علمی داشته اند و افتخار ماست که در دوره ای زندگی می کنیم که رهبر ما بیشترین توجه را به موضوعات علمی دارند و دانشگاه را مرکز مهمی برای تقویت قوه عاقله کشور می دانند و نقش بی نظیری را برای اساتید قائل هستند.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم زمام امور و اداره کشور به نحو صحیح باشد، اساتید و دانشگاهیان باید قوه عاقله کسانی که می خواهند در کشور، دولت ها را در دست بگیرند و حتی در زندگی شخصی خود نقش آفرینی کنند، قوت بگیرد و این وظیفه دانشگاه و اساتید است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی فرهنگ، اقتصاد، علم و فناوری را سه مؤلفه اقتدار کشور از منظر مقام معظم رهبری دانست و افزود: اگر نگاه خرد داشته باشیم، دانشگاه هم درگیر این سه مؤلفه است و فرهنگ، اقتصاد، علم و فناوری در هم تنیده است، به طوری که نمی توان فرهنگ را از نظام تربیتی جدا کرد، همانطور که مقام معظم رهبری فضای تنفسی ما را فرهنگ می دانند.

طهرانچی با اشاره به محیط های تأثیرگذار بر فرهنگ جوانان، گفت: فضای فرهنگی دانشجویان متأثر از جمعیت دانشجویی و رفتار اساتید در کلاس هاست و علاوه بر آن، فضاهای مجازی، فضای فرهنگی ما را به صورت هدفمند و جهت دار در دست گرفته است، به طوری که اگر احساس کند کسی می خواهد خلاف طراحی آنها حرکت کند، برای او محدودیت های شدیدی اعمال می کند، بنابراین فضای مجازی یک فضای مهندسی شده و کاملاً جهت دار است.

وی تأکید کرد: در محیط فرهنگی و تربیتی، مدیران دانشگاهی، اساتید و معلمان، کارمندان و دانشجویان به عنوان مؤلفه های دانشگاهی در مقوله فرهنگ مؤثر هستند، به طوری که در این مقوله حتی در نحوه پاسخ دادن و تقسیم نگاه اساتید، رفتار و طرز برخورد آنها بر دانشجویان و دانش آموزان تأثیرگذار است.

طهرانچی با اشاره به ورود دانشگاه به کشور، یادآور شد: دانشگاه در سال ۱۳۱۳ به عنوان یک صنعت وارد کشور شد، همانطور که شبکه های مجازی هم به عنوان یک بستر فضای مجازی وارد زندگی مردم شد، اما موضوع مشترک این دو جهت‌گیری آنهاست که به هیچ وجه خنثی نیست و تا جایی که کارکرد آنها متناسب با طراحی اولیه باشد، طراحان آن مشکلی با کارکرد آن ندارند، اما اگر بخواهند تحول آفرینی کنند، مورد هجمه شدید قرار می‌گیرند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه پرورش قوه عاقله کشور بدون توجه به فرهنگ و هویت بخشی، محقق نمی شود، اظهار داشت: دانشگاه برای پرورش قوه عاقله در امور کشور نیاز به هویت بخشی، تربیت معنوی، رشد استعدادها، قدرت انتقاد و نظریه پردازی دارد که باید در کنار علم و فناوری به آن توجه شود.

وی با اشاره به الزامات شکل گیری تمدن نوین اسلامی، گفت: تمدن اسلامی در قرن دوم همزمان با نهضت ترجمه آغاز شد و زمانی که کتب یونانیان به عربی ترجمه شد، فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) در کنار مرزهای دانش تمدن اسلامی را شکل داد و اکنون نیز اگر می خواهیم دوباره به تمدن نوین اسلامی برسیم، باید در لبه مرزهای دانش غرب قرار بگیریم و با استعانت و تبعیت از قرآن و مباحث اهل بیت، تمدن نوین اسلامی را به وجود بیاوریم.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد در دانشگاه، گفت: اقتصاد دانشگاه به عنوان یک رکن جدی مطرح است که باعث ارتقاء کرامت اعضای هیأت علمی و معلمان می شود و اعتقاد ما این است که نظام معلمی و استادی که شغل انبیاء است باید اقتصاد مناسبی پیدا کند و دغدغه مدیران، معیشت و حفظ شأن معلمان و اساتید باشد.

طهرانچی دولتی سازی را مهمترین آفت در مسیر توسعه علم و آموزش دانست و تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش به نقطه بن بست رسیده، به دلیل دولتی سازی مطلق است که در این مجموعه وجود دارد و آموزش عالی کشور ما نیز این مسیر را دنبال می کند، چرا که نظام آموزشی ما ۸۰ سال است درگیر فرهنگ دولتی سازی است، اما دانشگاه آزاد اسلامی یک ویژگی منحصر به فرد دارد که به هیچ عنوان به بودجه دولت وابسته نیست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: البته ما خود را مجاز به هرگونه درآمدزایی نمی دانیم، بلکه معتقدیم که دانشگاه باید به دنبال اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری و دانش بنیان باشد و با این اقتصاد می توانیم یک حرکت جدی در دانشگاه داشته باشیم.

طهرانچی در پایان گفت: تکیه دانشگاه آزاد اسلامی به منابع انسانی خود است، چرا که منابع انسانی مستعد و توانمند دانشگاه می تواند یک اقتصاد پویا و پایا بسازد، نه اقتصاد شهریه محور. ان شاءالله با تکیه بر اندیشه های اساتید دانشگاه آزاد اسلامی و گروه های فکری، تحولاتی را در دانشگاه آزاد اسلامی رقم خواهیم زد که کارکنان بخشهای آموزش عالی دولتی خود را با دانشگاه آزاد اسلامی مقایسه کنند.