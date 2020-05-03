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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۰

مراجعه بیش از ۱۸۷ هزار زن به پزشکی قانونی به دلیل نزاع

مراجعه بیش از ۱۸۷ هزار زن به پزشکی قانونی به دلیل نزاع

در سال گذشته ۵۷۵ هزار و ۷ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند این رقم در مقایسه با سال قبل از آن که آمار مراجعات ۵۸۰ هزار و ۷۰ نفر بود، نه دهم درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال گذشته ۵۷۵ هزار و ۷ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند این رقم در مقایسه با سال قبل از آنکه آمار مراجعات ۵۸۰ هزار و ۷۰ نفر بود، نه دهم درصد کاهش یافته است.

از کل مراجعین نزاع در سال گذشته ۳۸۷ هزار و ۸۷۰ نفر مرد و ۱۸۷ هزار و ۱۳۷ نفر زن بودند.

بر اساس این گزارش در این مدت استان‌های تهران با ۹۹ هزار و ۹۰۷، خراسان رضوی با ۴۹ هزار و ۹۲۵ و اصفهان با ۴۱ هزار و ۵۱۰ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با دو هزار و ۸۷۸، خراسان جنوبی با سه هزار و ۶۲۴ و بوشهر با سه هزار و ۹۲۱ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

همچنین در سال ۱۳۹۸، بیشترین آمار مراجعین نزاع با ۶۲ هزار و ۹۱۰ نفر در مرداد ماه و کمترین آن با ۳۶ هزار و ۸۱۳ مراجعه در اسفند ماه گزارش شده است.

آمار مراجعین نزاع در اسفند ماه سال گذشته و در ایام آغازین شیوع بیماری کووید ۱۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۱.۸ درصد کمتر شده است.

کد مطلب 4915547

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