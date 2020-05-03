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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۱۸

رئیس جمعیت هلال احمر طبس:

۷۰ بسته حمایتی به همت جوانان طبسی بین محرومان توزیع شد

۷۰ بسته حمایتی به همت جوانان طبسی بین محرومان توزیع شد

بیرجند-رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان طبس از توزیع ۷۰ بسته حمایتی تهیه شده توسط خیرین جوان شهرستان طبس برای کمک به اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر حسن‌پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۷۰ بسته کمک‌های معیشتی در قالب طرح دست‌یار در راستای کمک مؤمنانه مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی به همت خیرین جوان هلال احمر طبس و کانون هلال احمر شهر دیهوک بین نیازمندان توزیع شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان طبس با بیان اینکه بسته‌ها با همت ۵۰ نفر از جوانان هلال احمر شهرستان تهیه شده است، افزود: این بسته‌ها شامل برنج، نان، پنیر، قند، رب، ماکارونی، خرما، روغن مایع و پوشاک است.

حسن‌پور ادامه‌داد: ۲۰ بسته معیشتی در شهر دیهوک و ۵۰ بسته در شهر طبس توسط جوانان خیّر در بین آسیب دیدگان بحران کرونا توزیع شد.

وی یادآور شد: علاقمندان برای شرکت در پویش دست‌یار می‌توانند کمک‌های خود را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ جمعیت هلال احمر نزد کلیه بانک‌ها و بطور ویژه برای استان از طریق شماره‌گیری کد دستوری # ۵۶*۱۱۲* و یا شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۶۰۲۲۲۳۱۵۶( بانک ملت) واریز کنند.

کد مطلب 4915695

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