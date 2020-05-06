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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۸:۵۰

دروازه‌بان سابق تیم فوتبال نوجوانان ایران درگذشت

دروازه‌بان سابق تیم فوتبال نوجوانان ایران درگذشت

بازیکن پیشین تیم فوتبال نوجوانان ایران به دلیل بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روستایی که سابقه بازی در تیم های نوجوانان هما و پرسپولیس را داشت و در دهه ۷۰ عضو تیم نوجوانان ایران بود، به دلیل ابتلا به بیماری در سن ۴۵ سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

روستایی که فوتبال خود را از زمین های خاکی کن شروع کرد در مقطع کوتاهی در تیم های رده پایه پرسپولیس بازی کرد و در تیم نوجوانان ایران همبازی مهدی مهدوی کیا و بسیاری دیگر از بازیکنان و پیشکسوتان فعلی فوتبال ایران بود.

مراسم تشییع پیکر دروازه بان پیشین تیم فوتبال نوجوانان ایران روز سه شنبه در آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) کن برگزار شد و با تصمیم خانواده اش هزینه‌های مراسم ترحیم صرف امور خیریه خواهد شد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده روستایی تسلیت می گوید و برای وی آمرزش الهی و بهشت برین را از خداوند متعال خواستار است.

کد مطلب 4918309

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    نظرات

    • ابرهیمی جم IR ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
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      خدا عباس عزیز را رحمت کنه . بنده دو سه سال ارتباط کاری با ایشان داشتم مرد بسیار شریف و دوست داشتنی بود والبته بسیار فروتن . من تازه فهمیدم که ایشان سابقه بازی در پرسپولیس و تیم نوجونان راداسته .
    • فرشاد خوانی IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۲
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      عباس جان پرسپولیس باغیرت راهت ادامه دارد شیر پسرت سلامت

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