نمازگزاران ۸ دقیقه از اول اذان صبح صبر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برای موضوع فجر صادق و وقت نماز صبح با حضور کارشناسان خود تحقیق میدانی را انجام داده است که نتیجه این تحقیق بدین شرح است:

موضوع شناسی فجر صادق و تعیین وقت نماز صبح

بعد الحمد والصلوة

یکی از مقدمات پر اهمیّت نماز که شناخت دقیق و مراعات آن واجب است، مسئله اوقات نماز است که تأثیر قطعی در صحّت نماز دارد، چراکه خواندن همۀ نماز پیش از وقت، هرچند از روی جهل به حکم یا موضوع یا سهو و غفلت باشد، باطل است؛ و بعد از وقت، حتی اگر لحظه‌ای گذشته باشد- قضا خواهد بود.

این وقت شناسی، در ماه مبارک رمضان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا نیت روزه و امساک بر اساس ابتدای وقت نماز صبح (طلوع فجر صادق) یعنی هنگام اذان صبح است و پایان روز ه‌داری و وقت افطار، ابتدای وقت نماز مغرب، یعنی هنگام اذان مغرب است؛ لذا در ماه مبارک رمضان، مؤمنان نسبت به این مسئله عنایت و حساسیت بیشتری دارند و سوال‌های زیادی از سوی آنان مطرح می‌شود، هرچند اکثر مردم به اذان اعلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتماد کرده و مطابق آن عمل می‌کنند و چنانچه بر اساس همان اعتماد و اطمینان نماز بخوانند و روزه بگیرند، صحیح و مجزی است همانگونه که در فتاوای برخی از مراجع معظم تقلید نیز به آن اشاره شده است. ولی از آنجایی که برخی از مکلفان نسبت به اذان صبح دچار تردید شده و از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و برخی مراجع دیگر تقلید (دامت برکاتهم) استفتاء کرده‌اند و آن بزرگواران نیز پس از تحقیق موضوعی مسئله، نظر مبارک خود را اعلام فرموده اند: «که برای روزه داری و نماز، احتیاط کرده و از ابتدای شروع اذان صبح اعلامی از سوی صدا و سیمای محل، امساک کرده و از مبطلات روزه پرهیز کنند و برای بجا آوردن نماز صبح، دقایقی صبر کنند تا مطمئن شوند وقت نماز صبح فرارسیده است؛ لذا مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برآن شد تا برای اطمینان بیشتر، پژوهشی میدانی انجام دهند، در نتیجه در سه نوبت در فصول مختلف سال، با حضور برخی از منجمان و اعضای ستاد استهلال و همراهی قریب به ۱۵ تن از فضلای حوزه علمیه قم در اوقاتی که مانعی مثل ابر و غبار در افق نبوده و مکان‌هایی که نور شهر و روستا یا تردد خودروها وجود نداشته، در فاصله حدود ۶۰ کیلومتر بیرون شهر قم با دقت تمام مسئله را بررسی و نتیجه آن را مطابق صورتجلسه پیوستی اعلام داشتند.

در سال جاری چون بسیاری از مؤمنان و حتی دفاتر برخی از مراجع معظم تقلید مسئله را جویا شدند، توجه مؤمنان را نسبت به مراعات همان احتیاطی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و برخی دیگر از مراجع تقلید (دامت برکاتهم) توصیه شده است جلب می‌نماید: یعنی برای روزه داری از ابتدای اذان صبح امساک کرده و از مبطلات روزه پرهیز کنند و برای بجا آوردن نماز صبح، «۸ دقیقه از اول اذان» صبر کنند، اما نسبت به وقت اذان مغرب و افطار روزه، اذان اعلامی صدا و سیما کافی است و تفاوت قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشده است.

مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی

رمضان المبارک ۱۴۴۱ ه. ق







‌