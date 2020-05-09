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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۴۸

در پی حادثه تصادف اتوبوس در خراسان جنوبی؛

جهانگیری: مسئولین به حادثه‌دیدگان رسیدگی و علل را بررسی کنند

جهانگیری: مسئولین به حادثه‌دیدگان رسیدگی و علل را بررسی کنند

معاون اول رئیس جمهور در پیامی با تسلیت جان‌باختن شماری از هموطنان در حادثه دلخراش تصادم اتوبوس در محور درح ـ سربیشه، خواستار رسیدگی فوری و بررسی علل وقوع این سانحه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی حادثه دلخراش تصادف اتوبوس در محور درح سربیشه استان خراسان جنوبی که منجر به جان باختن ۱۳ نفر و مصدومیت ۸ نفر دیگر از هموطنان عزیز شد را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه دلخراش تصادف اتوبوس در محور درح – سربیشه استان خراسان جنوبی که منجر به جان باختن ۱۳ نفر و مصدومیت ۸ نفر دیگر از هموطنان عزیز شد، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

این حادثه تلخ و غم‌انگیز را به مردم نجیب و صبور استان خراسان جنوبی و شهرستان سربیشه به ویژه خانواده‌های داغدیده آنها تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و رضوان واسعه الهی و برای مجروحان شفای عاجل مسالت دارم. از مسؤولان ذی ربط به ویژه استاندار محترم خراسان جنوبی می‌خواهم تا ضمن رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان و بررسی علل دقیق وقوع این سانحه ناگوار، نتیجه را به اطلاع عموم مردم شریف ایران برسانند و با انجام اقدامات لازم از تکرار این دست اتفاقات تلخ جلوگیری کنند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

کد مطلب 4920794
طیبه بیات

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