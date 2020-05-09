به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی حادثه دلخراش تصادف اتوبوس در محور درح سربیشه استان خراسان جنوبی که منجر به جان باختن ۱۳ نفر و مصدومیت ۸ نفر دیگر از هموطنان عزیز شد را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه دلخراش تصادف اتوبوس در محور درح – سربیشه استان خراسان جنوبی که منجر به جان باختن ۱۳ نفر و مصدومیت ۸ نفر دیگر از هموطنان عزیز شد، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

این حادثه تلخ و غم‌انگیز را به مردم نجیب و صبور استان خراسان جنوبی و شهرستان سربیشه به ویژه خانواده‌های داغدیده آنها تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و رضوان واسعه الهی و برای مجروحان شفای عاجل مسالت دارم. از مسؤولان ذی ربط به ویژه استاندار محترم خراسان جنوبی می‌خواهم تا ضمن رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان و بررسی علل دقیق وقوع این سانحه ناگوار، نتیجه را به اطلاع عموم مردم شریف ایران برسانند و با انجام اقدامات لازم از تکرار این دست اتفاقات تلخ جلوگیری کنند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور