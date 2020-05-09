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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۵۲

در فرمت دیجیتال

ترجمه «تاریخ قرآن» آیت‌الله معرفت در دسترس تایلندی‌ها قرار گرفت

ترجمه «تاریخ قرآن» آیت‌الله معرفت در دسترس تایلندی‌ها قرار گرفت

ترجمه تایی کتاب «تاریخ قرآن» تالیف آیت‌الله معرفت به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در بانکوک به صورت کتاب دیجیتال منتشر شد و در دسترس تایلندی‌ها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ترجمه تایی کتاب «تاریخ قرآن» اثر آیت‌الله معرفت با مشارکت یک ناشر معروف کتاب دیجیتال در تایلند عرضه شد و در دسترس تایلندی‌ها قرار گرفت. این دومین عنوان از سری انتشارات دیجیتال (EBook) منشورات رایزنی فرهنگی ایران در بانکوک است که با مشارکت ناشران فعال این عرصه به زبان تایی منتشر می‌شود.

گفتنی است انتشار دیجیتال کتاب «قصه‌های قرآن» تألیف مهدی آذریزدی به تایی اخیراً از سوی همین ناشر بومی منتشر و با استقبال خوب کاربران فضای مجازی مواجه شد.

کتاب «تاریخ قرآن» تألیف آیت الله محمد هادی معرفت با ترجمه آقای وانچای (عمران) پیچایرات به زبان تایلندی در سال ۱۳۹۷ در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه با حمایت مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی و در قالب طرح تاپ توسط رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک منتشر شده بود که اکنون فرمت دیجیتال آن نیز عرضه شده است.

این پیوند دسترسی به این کتاب ناشر را فراهم می‌کند: https://www.hytexts.com/ebook/6eddb7e9-3952-4d7a-8862-d608b054c2d9

کد مطلب 4920808

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