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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۵

وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور آرادان-سرخه؛ ۲ نفر جان باختند

وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور آرادان-سرخه؛ ۲ نفر جان باختند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع تصادف زنجیره‌ای میان پنج خودرو در محور آرادان به سرخه خبر داد و گفت: در این حادثه دو نفر جان باختند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف زنجیره ای میان پنج خودرو طی بامداد چهارشنبه در کیلومتر ۳۸ محور آرادان به سرخه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران ده نمک و آرادان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه این خودروها ۱۳ سرنشین داشتند، ادامه داد: ۱۱ نفر این حادثه مصدوم بر جای گذاشت که توسط هلال احمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با ابراز تأسف از جان باختن دو نفر در این حادثه، توضیح داد: عملیات رها سازی برای متوفیان انجام و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شدند.

درخشان ادامه داد: یک مصدوم زنده نیز در این عملیات رها سازی و به عوامل اورژانس برای ادامه روند درمانی تحویل داده شد.

وی اضافه کرد: توجه به جلو، رعایت فاصله طولی و سرعت مناسب می توانست از وقوع این حادثه تلخ و غیر قابل جبران پیشگیری کند.

کد مطلب 6927996

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