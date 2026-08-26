حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف زنجیره ای میان پنج خودرو طی بامداد چهارشنبه در کیلومتر ۳۸ محور آرادان به سرخه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران ده نمک و آرادان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه این خودروها ۱۳ سرنشین داشتند، ادامه داد: ۱۱ نفر این حادثه مصدوم بر جای گذاشت که توسط هلال احمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با ابراز تأسف از جان باختن دو نفر در این حادثه، توضیح داد: عملیات رها سازی برای متوفیان انجام و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شدند.

درخشان ادامه داد: یک مصدوم زنده نیز در این عملیات رها سازی و به عوامل اورژانس برای ادامه روند درمانی تحویل داده شد.

وی اضافه کرد: توجه به جلو، رعایت فاصله طولی و سرعت مناسب می توانست از وقوع این حادثه تلخ و غیر قابل جبران پیشگیری کند.