به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی با اعلام این خبر، گفت: متقاضیان حاضر در جلسه آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد می‌توانند برای مشاهده نتایج اولیه آزمون خود به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی این آزمون که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها است، از عصر روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قابل دریافت است و متقاضیان مجاز به انتخاب رشته لازم است بر اساس مفاد اطلاعیه منتشر شده از روز پنجشنبه ۵ شهریور تا روز سه شنبه ۱۰ شهریور نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته‌ اینترنتی خود اقدام کنند.

وی افزود: در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند و در مجموع بیش از ۴۹۷ هزار نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، روزانه غیر دولتی، مجازی، مشترک و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

محمدی به متقاضیان مجاز به انتخاب رشته توصیه کرد: متقاضیان ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و اطلاعیه‌های مرتبط با آن، اقدام و سپس کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود را از کدرشته‌محل‌های مربوط به مجموعه امتحانی انتخاب و اولویت‌ها را به ترتیب علاقه مرتب و پس از آن انتخاب‌های خود را ثبت کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد متقاضیان علاقمند به انتخاب رشته‌های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: این دسته از متقاضیان باید پس از اعلام نتیجه اولیه آزمون و دریافت کارنامه، برای اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته از ۴ شهریور ماه به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.