  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۰

میرزاده: تیم سیار اهدای خون در کنگاور مستقر می‌شود

میرزاده: تیم سیار اهدای خون در کنگاور مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در کنگاور خبر داد و از شهروندان برای مشارکت در تأمین خون مورد نیاز بیماران دعوت کرد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز چهارشنبه چهارم شهریورماه در شهرستان کنگاور مستقر می‌شود و آماده پذیرش شهروندان برای اهدای خون خواهد بود.

وی افزود: اهدای خون اقدامی ارزشمند و انسان‌دوستانه است که می‌تواند نقش مهمی در تأمین خون سالم مورد نیاز مراکز درمانی و کمک به بیماران داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از مردم نیک‌اندیش کنگاور دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این برنامه مشارکت کنند و با اهدای خون، سهمی در نجات جان بیماران نیازمند داشته باشند.

میرزاده گفت: تیم سیار اهدای خون روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در ساختمان انتقال خون مجاور بیمارستان شهید چمران کنگاور مستقر خواهد بود و شهروندان می‌توانند در این بازه زمانی برای اهدای خون مراجعه کنند.

وی با اشاره به ضرورت تأمین مستمر ذخایر خونی اظهار کرد: نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی همواره وجود دارد و تداوم مشارکت مردم در اهدای خون، یکی از عوامل مؤثر در حفظ ذخایر خونی و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند در فرآیند درمان بیماران مورد استفاده قرار گیرد و حضور اهداکنندگان، اقدامی ارزشمند برای کمک به بیمارانی است که ادامه درمان آنها به دریافت خون و فرآورده‌های خونی وابسته است.

میرزاده در پایان از شهروندان کنگاور خواست با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، با اهدای خون هدیه‌ای از جنس زندگی به بیماران نیازمند اهدا کنند.

کد مطلب 6927945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها