مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز چهارشنبه چهارم شهریورماه در شهرستان کنگاور مستقر میشود و آماده پذیرش شهروندان برای اهدای خون خواهد بود.
وی افزود: اهدای خون اقدامی ارزشمند و انساندوستانه است که میتواند نقش مهمی در تأمین خون سالم مورد نیاز مراکز درمانی و کمک به بیماران داشته باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از مردم نیکاندیش کنگاور دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این برنامه مشارکت کنند و با اهدای خون، سهمی در نجات جان بیماران نیازمند داشته باشند.
میرزاده گفت: تیم سیار اهدای خون روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در ساختمان انتقال خون مجاور بیمارستان شهید چمران کنگاور مستقر خواهد بود و شهروندان میتوانند در این بازه زمانی برای اهدای خون مراجعه کنند.
وی با اشاره به ضرورت تأمین مستمر ذخایر خونی اظهار کرد: نیاز بیماران به خون و فرآوردههای خونی همواره وجود دارد و تداوم مشارکت مردم در اهدای خون، یکی از عوامل مؤثر در حفظ ذخایر خونی و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی میتواند در فرآیند درمان بیماران مورد استفاده قرار گیرد و حضور اهداکنندگان، اقدامی ارزشمند برای کمک به بیمارانی است که ادامه درمان آنها به دریافت خون و فرآوردههای خونی وابسته است.
میرزاده در پایان از شهروندان کنگاور خواست با حضور در این برنامه انساندوستانه، با اهدای خون هدیهای از جنس زندگی به بیماران نیازمند اهدا کنند.
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