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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

قسد منحل و مظلوم عبدی مشاور جولانی شد

قسد منحل و مظلوم عبدی مشاور جولانی شد

فرمانده کردهای سوری مورد حمایت آمریکا از انحلال قسد و ادغام آن‌ در نهادهای دولتی سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مظلوم عبدی فرمانده قسد انحلال «نیروهای دموکراتیک سوریه» (کردهای سوی مورد حمایت آمریکا) و ادغام کامل آن‌ ها در نهادهای دولتی را اعلام کرد.

فرمانده قسد در این خصوص گفت: ما پایان مأموریت «نیروهای دموکراتیک سوریه» و انحلال آن به عنوان یک نیروی نظامی مستقل را اعلام می‌کنیم.

وی ادعا کرد: «الشرع» (محمد الجولانی رئیس دولت موقت سوریه) بر حفظ حق آموزش به زبان کردی تأکید کرد و در خصوص حق آموزش به زبان مادری، موضعی پذیرا را اعلام کرده است!

مظلوم عبدی مدعی شد: می‌خواهیم این روز، سرآغاز گذاری حقیقی از میدان‌های نبرد به عرصه‌ های سازندگی و از دوران سلاح به دوران صلح باشد!

از سوی دیگر، المرکزیه نوشت که رئیس دولت موقت سوریه (الجولانی) نیز با صدور حکمی مظلوم عبدی را به عنوان مشاور خود در امور کردها منصوب کرد.

کد مطلب 6927829

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