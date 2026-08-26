به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی سه شنبه شب در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی محور اصلی فعالیتهای این ادارهکل است، اظهار داشت: استان بوشهر که در سال ۱۴۰۱ از نظر سرانه فضای آموزشی در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، اکنون با شتاب گرفتن پروژههای مدرسهسازی، مسیر ارتقای زیرساختهای آموزشی را با سرعت طی میکند.
وی با اشاره به پروژههای آماده بهرهبرداری در هفته دولت افزود: ۴۱ فضای آموزشی، ورزشی و فرهنگی با زیربنای ۲۵ هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که گامی مهم در کاهش تراکم دانشآموزی و بهبود شرایط تحصیل در استان است.
احمدی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی مدارس گفت: سرانه فضای ورزشی استان بوشهر به ۱.۰۴ مترمربع رسیده و ایجاد فضاهای ورزشی همچنان در اولویت قرار دارد.
ایجاد چمن مصنوعی در مدارس
مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر ادامه داد: در شهرستان گناوه دو سالن ورزشی جدید احداث شده که با طراحی مناسب، ۶ مدرسه دخترانه همجوار را تحت پوشش قرار میدهد.
وی افزود: ایجاد چمن مصنوعی در مدارسی که از وسعت کافی برخوردار هستند نیز از دیگر برنامههای این ادارهکل برای توسعه امکانات ورزشی دانشآموزان است.
احمدی درباره مدارس آسیبدیده در استان نیز اظهار داشت: عمده این مدارس در شهرستانهای بوشهر، عسلویه و دیر قرار دارند که با تأمین اعتبارات و مشارکت خیرین، عملیات بازسازی آنها آغاز شده است.
وی تصریح کرد: با نظارت دقیق بر روند اجرای پروژهها و عملکرد پیمانکاران تلاش میکنیم مدارس آسیبدیده تا پیش از آغاز سال تحصیلی آماده و با کیفیت مناسب در اختیار دانشآموزان قرار گیرند.
مدرسه پروین اعتصامی؛ نماد معماری بوشهری
مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر از مدرسه دخترانه پروین اعتصامی بوشهر به عنوان یکی از پروژههای شاخص کشور یاد کرد و گفت: این مدرسه با زیربنای ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با بهرهگیری از معماری اصیل بوشهری در حال ساخت است و اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
احمدی افزود: این پروژه به دلیل ویژگیهای معماری و طراحی، یکی از نامزدهای عنوان «زیباترین مدرسه کشور» محسوب میشود.
تغییر رویکرد آموزشی به سمت مهارتآموزی
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد آموزشی به سمت مهارتآموزی اظهار داشت: ۱۳ فضای آموزشی برای تبدیل شدن به هنرستان در نظر گرفته شده و احداث هنرستان نیروگاه اتمی نیز با مشارکت ادارهکل نوسازی مدارس و مجموعه نیروگاه اتمی در حال پیگیری است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر خاطرنشان کرد: با تکمیل این هنرستان، بخش مهمی از نیاز استان به نیروی انسانی متخصص و فنی تأمین خواهد شد.
احمدی گفت: استفاده از ظرفیتهای شورای راهبردی پتروشیمی، بنیاد برکت و مجمع خیرین مدرسهساز، پشتوانه مهم ادارهکل نوسازی مدارس در مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و توسعه عدالت آموزشی است و این همافزایی تا دستیابی به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.
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