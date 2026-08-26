تجهیزات جدید بیمارستان گناوه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت، برنامه های مختلفی توسط ستادبزرگداشت این هفته پیش بینی شده بود که یکی از آنها مراسم بهره برداری از تجهیزات بیمارستان این شهرستان بود.

فرماندار گناوه سه شنبه شب در مراسم رونمایی از تجهیزات بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه گفت: دولت وفاق ملی با وجود شرایط خاص کنونی کشور و تلاش دشمنان برای ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی، گام های خوبی در همه حوزه ها بخصوص بهداشت و درمان کشور که سلامت عمومی جامعه را در برمی گیرد، بخصوص در این شهرستان برداشته شده و همچنان با جدیت تداوم دارد.

دانیال اسفندیاری اظهار کرد: در این شرایط، باید هر آنچه در توان داریم برای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بخصوص کاهش دغدغه‌های درمانی مردم به کار بگیریم.

فرماندار گناوه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت افزود: در طول بیش از دوسال از روی کارآمدن دولت چهاردهم، به تقویت و ارتقای حوزه بهداشت و درمان شهرستان اهتمام ویژه ای شده است.

اسفندیاری ادامه داد: در توزیع اعتبارات کمیته برنامه ریزی امسال و حتی سال قبل ، حوزه بهداشت و درمان جزو دستگاههای اولویت دار قرار گرفت.

وی اعتماد و همراهی مردم با کادر درمان شهرستان را ارزشمند دانست و گفت: حضور مدیران پرتلاش، متعهد و دلسوز در مجموعه بهداشت و درمان و بیمارستان ، نقش مهمی در تقویت این اعتماد و بهبود روند خدمت‌رسانی به مردم داشته است.

فرماندار گناوه تأکید کرد: سلامت مردم از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است.

وی بیان داشت: در توزیع اعتبارات کمیته برنامه ریزی، حوزه بهداشت و درمان جزو دستگاههای اولویت دار قرار گرفت.

در این مراسم، از یک دستگاه ماموگرافی از پیشرفته ترین تجهیزات تصویربرداری پزشکی در دنیا به ارزش ۲۰ میلیارد تومان برای نخستین بار در بخش دولتی، یک دستگاه رادیوگرافی دیجیتال به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان، یک دستگاه اکوکاردیو گرافی به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان و ۲ دستگاه دیالیز به مبلغ ۶ میلیارد تومان بهره برداری شد.