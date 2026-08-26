۳ پروژه عمران شهری در گناوه افتتاح و اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ها شامل افتتاح پارک رسالت و زمین چمن مینی فوتبال و آغاز عملیات اجرایی خیابان رسالت در این محله بود.

فرماندار گناوه صبح چهارشنبه در این آئین با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: عدالت در توزیع خدمات به شهروندان کار شایسته ای بوده که شهردار گناوه اهتمام و توجه به آن کرده است.

دانیال اسفندیاری با قدردانی از اهتمام شهردار و مجموعه شهرداری در حوزه پروژه های هفته دولت، افزود: در پروژه های متعدد هفته دولت شهرداری گناوه، به همه محلات بخصوص کم برخوردار اهمیت داده و درنظر گرفته شده است.