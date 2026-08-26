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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۲۷

۳ پروژه عمران شهری در گناوه افتتاح و اجرا شد

۳ پروژه عمران شهری در گناوه افتتاح و اجرا شد

بوشهر- به مناسبت هفته دولت، سه پروژه عمرانی و خدماتی شهری شهرداری در گناوه با حضور مسئولان، افتتاح و اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ها شامل افتتاح پارک رسالت و زمین چمن مینی فوتبال و آغاز عملیات اجرایی خیابان رسالت در این محله بود.

فرماندار گناوه صبح چهارشنبه در این آئین با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: عدالت در توزیع خدمات به شهروندان کار شایسته ای بوده که شهردار گناوه اهتمام و توجه به آن کرده است.

۳ پروژه عمران شهری در گناوه افتتاح و اجرا شد

دانیال اسفندیاری با قدردانی از اهتمام شهردار و مجموعه شهرداری در حوزه پروژه های هفته دولت، افزود: در پروژه های متعدد هفته دولت شهرداری گناوه، به همه محلات بخصوص کم برخوردار اهمیت داده و درنظر گرفته شده است.

کد مطلب 6927939

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