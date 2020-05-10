مسابقه قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرکوت نجفی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته در ایام ماه مبارک رمضان جز خوانی قرآن با مشارکت شهروندان در نگارخانه برگزار می شد که امسال متاسفانه بواسطه شیوع ویروس کرونا این برنامه لغو شد.

وی افزود: با همکاری کانون فرهنگی و هنری کنعان وخانه قرآن انوارالرحمه مسابقه قرآنی (ترتیل خوانی) ویژه براداران و خواهران و در دو رده سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال برگزار می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار سنندج ادامه داد: علاقمندان به شرکت در این مسابقه می تواند آیات ۱۸۳ تا ۱۸۵ سوره مبارکه بقره را در قالب فایل تصویری به مدت دو دقیقه و ۳۰ ثانیه ضبط کنند و همراه با مشخصات کامل به شماره تماس ۰۹۱۸۹۸۲۰۴۶۰ ارسال ککند.

نجفی یادآور شد: شهروندان تا پایان ماه مبارک رمضان فرصت دارند تا در این مسابقه قرآنی شرکت کنند و در پایان پس از ارزیابی و داوری به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در راستای تقویت روحیه همدلی و حفظ انسجام بنیان خانواده در ایام شیوع ویروس کرونا که اعضای خانواده بیشتر در کنار هم بودند این شهرداری با همکاری انجمن موسیقی ایران شاخه کردستان نسبت به برگزاری جشنواره موسیقی خانوادگی، سنندج شهر خلاق موسیقی اقدام کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار سنندج گفت: این جشنواره در راستای انجام فعالیت هنری خانواده ها در کنار هم و همچنین قطع نشدن ارتباط شهروندان با اهداف شهر خلاق به صورت دوره ای هر دو هفته یک بار انجام خواهد شد.

نجفی اظهار داشت: در هر دوره با مشارکت صاحبنظران محورهای جشنواره انتخاب خواهد شد و با توجه به اینکه دوره دوم مصادف شد با ماه مبارک رمضان از محورهای دینی و آیینی بهره گرفتیم.

وی افزود: خوشبختانه اولین دوره این جشنواره با استقبال خوب شهروندان روبه رو شد که پس از داوری صورت گرفته اسامی منتخبان اعلام شد و بزودی از آنها تجلیل خواهد شد.

گفتنی است آرین شاکری، سینا مرادی، ژینیار و اوینار دوهندو، باران رحمانی، عسل غلامی، آروین مرادی، ارنوشا رشیدپور، سینا صلواتی، هاور جمشیدی، شینا و اژوان محمدی از جمله افراد انتخاب شده در اولین جشنواره موسیقی و خانواده شهر خلاق موسیقی هستند.