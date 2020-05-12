به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری کرمان برای سومین سال پیاپی مدیران شرکت‌های بزرگ استان را گرد هم جمع کرد تا در آزادی زندانیان غیرعمد مشارکت کنند. در این جلسه که با رعایت موازین بهداشتی در تهران برگزار شد، محمد جواد فدایی گفت: سال گذشته شماری از شرکت‌های بزرگ استان پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هدیه کرده‌اند و انتظار می‌رود امسال هم در این سنت حسنه مشارکت کنند.

فدایی در عین حال از شرکت‌هایی که در سال گذشته به تعهداتشان در این زمینه عمل نکرده‌اند هم انتقاد کرد و اظهار امیدواری کرد امسال در این حرکت اجتماعی در ماه مبارک رمضان مشارکت کنند.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش افزود: زندانیان غیرعمد عموماً از خانواده‌های محترم و آبرومند هستند که بر اثر جرایم غیر عمد و به دلیل مسائلی مانند نوسانات اقتصادی کشور با بدهی مواجه شده‌اند و به زندان افتاده‌اند و لازم است شرکت‌ها و خیرین استان در شرایط سخت به یاری آنها بشتابند.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان هم در این نشست از حمایت صنایع و معادن و مردم خیر استان با ستاد دیه تشکر کرد.

به گفته یدالله موحد در سال گذشته ۳۶۶ نفر زندانی جرایم غیرعمد با کمک بیش از هفت میلیارد تومانی شرکت‌ها و مردم از زندان آزاد شدند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان هم در این جلسه اعلام کرد که ۱۷۰ نفر زندانی جرایم غیرعمد چشم انتظار حمایت مردم و بنگاه‌های اقتصادی هستند.

سید حجت‌الله موسوی قوام تاکید کرد: ستاد دیه تلاش می‌کند از طلبکاران این زندانیان هم تخفیف بگیرد تا شمار بیشتری از زندانیان آزاد شوند.

در مجموع به گفته موسوی قوام امسال برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد به بیش از ۱۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است.

پس از بحث و بررسی‌ها مدیران شرکت‌های حاضر در جلسه توافق کردند ۲۰ درصد بیشتر از کمک‌های سال قبلشان، جمعاً حدود هشت میلیارد تومان، کمک مالی در اختیار ستاد دیه قرار دهند تا زمینه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد فراهم شود.

در پایان این جلسه با اهدا لوح سپاس از طرف استاندار و ستاد دیه استان، از حمایت‌های شرکت‌های بزرگ استان تقدیر شد.