نماز نماد خضوع نسبت به پروردگار است

به گزارش خبرنگار مهر، صوت پیش رو جلسه نهم از سخنرانی آیت الله تحریری در مورد ماه مبارک رمضان است که از لینک بالا می‌شنوید.

آیت الله تحریری با اشاره به آیه «حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَیٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ» می‌گوید: «یکی از اموری که با روزه داری یک مناسبت بسیار زیادی داری مسئله نماز است. نماز عمود دین است که در همه مراحل، انسان استثنا از خواندن آن ندارد. نماز نماد خضوع بنده به سوی پروردگار است. انسان با نماز با همه وجودش به سوی خدا می‌رود. حرکات نماز و اذکار نماز نشان دهنده رابطه ایمانی با خداست. هر کدام از اعضا و جوارح انسان با نماز یک خضوع را نشان می‌دهند. نماز محل عروج انسان به عالم غیب است.»