آغاز برداشت گل محمدی از ۸ هکتار باغات شهرستان شفت

محمدرضا یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان شفت ۸ هکتار است، اظهار کرد: پیش بینی میشود امسال ۳۲ تن گل محمدی برداشت شود.
وی با بیان اینکه این میزان نشان دهند برداشت چهار تن گل محمدی در هر هکتار است، گفت: ارزش اقتصادی گلهای برداشت شده ۲۲۴ میلیون تومان است.
یوسف نژاد در ادامه با اشاره به اینکه بیشتر سطح زیر کشت گل محمدی در روستای گیلده شفت وجود دارد، افزود: دو کارگاه گلاب گیری در این روستا در زمینه استحصال گلاب و خرید گل از باغداران منطقه فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه گل محمدی دارای خواص دارویی فراوان برای سلامتی و زیبایی پوست و مو است، ادامه داد: این محصول در شکلهای مختلف از جمله دمنوش، روغن، گلاب، گل خشک، غنچه خشک، پودر، مربا و غیره …استفاده میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شفت افزود: میانگین ارزش اقتصادی هر یک کیلو گل محمدی تر را هفت هزار تومان است.
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