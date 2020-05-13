اختصاص حدود ۲ میلیارد ریال برای آموزش صنایع دستی سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان، محمد بهروز عیسی زهی اظهار داشت: در سال ۹۸ مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای آموزش و ترویج صنایع دستی در سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است.
وی گفت: ۲۵۰ میلیون تومان نیز برای ساخت کورههای پخت سفال در روستای کلپورگان در نظر گرفته شده که بزودی تأمین اعتبار و راهاندازی میشود.
معاون صنایع دستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان افزود: همچنین ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای خرید لوازم و مواد اولیه موردنیاز کارگاههای آموزش صنایع دستی مانند سوزن دوزی، نخ و لوازم تراش سنگ ۲۰۰ میلیون تومان نیز برای خرید تجهیزات آموزشگاهها و کارگاهها در شهرستانهای زاهدان، زابل و ایرانشهر اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: ۳۰۰ میلیون تومان به منظور راهاندازی فاز نخست بازارچه صنایع دستی زاهدان در نظر گرفته شده که در محل یک ساختمان قدیمی و بنای تاریخی برپا میشود و برای برپایی فازهای بعدی باید تمدید اعتبار صورت گیرد.
عیسی زهی ادامه داد: ۳۰ میلیون تومان نیز برای دبیرخانه شهر ملی سوزن دوزی در ایرانشهر اختصاص یافته تا فضایی مطلوب و مناسب برای این دبیرخانه راهاندازی شود و تجهیزاتی به اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان برای این دبیرخانه در نظر گرفته شده که در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: همچنین ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار به منظور تجهیز سیستم گرمایش و سرمایشی صنایع دستی زاهدان اختصاص یافته است.
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