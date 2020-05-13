رزمایش مومنانه و توزیع بیش از یک میلیون بسته معیشتی بین نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین کبیریان، امروز در نشست خبری که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، با تقدیر از تلاش بی‌وقفه بانوان طلبه در اجرای رزمایش مساوات و همدلی، اظهار داشت: حوزه های علمیه خواهران استان تهران در قالب رزمایش همدلی و کمک مومنانه تا کنون بیش از یک میلیون بسته معیشتی آماده و بین نیازمندان توزیع کردند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران افزود: بانوان جهادگر حوزه علمیه خواهران استان تهران پس از سخنرانی رهبر انقلاب در نیمه ماه شعبان و فرمان معظم له بر اجرای رزمایش همدلی و مواسات همگام با سایر اقشار جامعه به تهیه اقلام خوراکی اقدام و در رزمایش مومنانه بسته های معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.

وی ادامه داد: البته این رزمایش پیش از آغاز ماه مبارک رمضان نیز با تهیه بسته های معیشتی و بهداشتی از سوی حوزهای علمیه خواهران شروع شده بود اما همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان این اقدام جهادی شتاب بیشتری به خود گرفت به طوری که با میلاد امام حسن مجتبی(ع) و لیالی قدر این حرکت به اوج خود رسید.

حجت الاسلام کبیریان با اشاره به دیگر فعالیت های جهادی مدارس علمیه خواهران استان تهران در مقابله با کرونا ویروس، گفت: با آغاز شیوع ویروس کووید۱۹ در کشور اقدامات جهادی بانوان طلبه به منظور پیشگیری و مقابله به این ویروس منحوس آغاز شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران ادامه داد: دوخت میلیونها ماسک و گان، حضور در بیمارستان و خدمت رسانی به بیماران کرونایی و کادر درمانی، تغسیل و تکفین اموات کرونایی، مشاوره های حضوری و غیرحضوری به منظور حفظ و تقویت سلامت روان جامعه، همکاری با وزارت بهداشت در طرح غربالگری، فعالیت گسترده در فضای مجازی با هدف روحیه بخشی به جامعه و پاسخ به شبهات کرونایی و دیگر تهیه و توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی بین نیارمندان در رزمایش مواسات از جمله اقداماتی بود که بانوان جهادگر مدارس علمیه خواهران استان تهران برای خدمت رسانی به مردم و شکست کرونا انجام دادند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران با تقدیر از اقدامات و فعالیت جهادی بانوان طلبه در اجرای رزمایش مومنانه خاطرنشان کرد: صمیمانه از تلاش و زحمات مسؤولان و طلاب حوزه های علمیه خواهران استان تهران در برپایی رزمایش مومنانه تشکر می کنم امیدوار هستم با همین روند همواره شاهد جلوه هایی از جامعه مهدوی در کشور باشیم.

وی شاخصه جامعه مهدوی را سراسر عزت، قسط و عدل دانست و گفت: از ویژگی های مهم جامعه مهدوی برادری و مواسات است که می طلبد این شاخصه ها در زندگی ما بیشتر مورد توجه قرار گیرد.