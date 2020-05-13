به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش خبر چاپ کتاب مکتب سیاسی امام خمینی (ره) در بستر تاریخ انقلاب توسط پژوهشکده باقرالعلوم (ع) منتشر شد. بر آن شدیم تا با محمد طلایی نویسنده این کتاب گفتگویی جهت آشنایی بیشتر با این کتاب و اهداف نویسنده آن داشته باشیم که در ادامه می‌آید:

*در آغاز ضمن تشکر، به عنوان مدخل گفتگو شمه ای از زندگی علمی و فرهنگی خود را بیان کنید؟

بنده محمد طلایی، متولد ۱۳۶۶، سال ۸۴ وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم و در رشته مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی را به اتمام رساندم. سال ۸۸ وارد حوزه و مدرسه علمیه معصومیه (س) شدم و الحمدالله دوره طلبگی را آغاز کردم. از همان سال‌های ابتدایی طلبگی به تدریج با مباحث سیره رفتاری امام خمینی (ره) از طریق استاد حجت الاسلام سید علی موسوی آشنا شدم و این روند به حمدللله مستمرا ادامه پیدا کرد. در حال حاضر هم در پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) مسئولیت کارگروه سیره رهبران را به عهده دارم.

*کتاب مکتب سیاسی امام خمینی در بستر انقلاب با چه انگیزه‌ای تدوین شد؟

معمولاً کارهایی که در مورد امام (ره) و آقا انجام می‌شود حول محور بیانات این بزرگواران است. ما تمرکز خود را بر روی سیره این بزرگواران قرار دادیم، چرا که چهارچوب کلی انقلاب اسلامی را حضرت امام و مقام معظم رهبری چیده اند و این چهار چوب صرفاً از بیانات ایشان شکل نگرفته است، بلکه افعال آنها نیز منشأ آثار و برکات زیادی بوده است. در واقع بیانات ایشان نیز بخشی از افعالی هستند که امام و آقا در فضای مبارزه با سلطنت پهلوی و نیز در ساختن جمهوری اسلامی، انجام داده اند. به عنوان مثال نهادسازی‌های حضرت امام پس از پیروزی انقلاب، موضع گیری ها، عزل و نصب‌ها، تعامل و مدیریت جریان‌های مختلف مسئولین کشور و رفتارهای فراوانی در این سطوح بسیار قابل تأمل و بررسی می‌باشند و اینهاست که متن سیره امامین انقلاب در عرصه حکمرانی و اقامه دین در بستر حکومت اسلامی را می‌سازند.

پس ما به جهت کشف قواعد حاکم بر شیوه اقامه دین توسط این دو بزرگوار و رسیدن به عمق راهبردهای امام و آقا باید سیره این بزرگواران را مورد تحقیق و تفحص قرار دهیم. اقامه دین مسئله اصلی ماست، ما اصلاً می‌خواهیم سیره امام و آقا و حتی معصومین (ع) را بررسی کنیم تا با نحوه عملکرد آنها در مورد اقامه دین آشنا بشویم. البته اقامه دین در قالب خاص زمانی و مکانی ما می‌شود انقلاب اسلامی و نظام اسلامی.

در این راستا به سراغ تاریخ معاصر آمدیم و برای اینکه قواعد این حرکت زنده برای ما کشف بشود سیره امام و آقا را با محوریت تاریخ بررسی نمودیم. با بیانات ایشان هم علاوه بر لحاظ جهت اندیشه‌ای و تبیینی که دارد، به عنوان یک فعل تاریخی نیز برخورد کردیم. مثلاً از سال چهل (و حتی قبل از آن، زمانی که حضرت امام (ره) تحت زعامت حاج شیخ عبدالکریم (ره) و یا آیت الله العظمی بروجردی (ره) بودند) با امام (ره) همراه شدیم و هر لحظه‌ای خودمان را جای امام (ره) گذاشتیم. امام (ره) برای این که قیام خود را شروع کند به چه سوالاتی در مورد جامعه ایرانی و هدف از قیام و به چه صورتی پاسخ داده اند؟ چه درس‌هایی از حرکت‌های اجتماعی سیاسی پیش از انقلاب اسلامی گرفته اند؟ رفتار امام (ره) در اتفاقاتی مثل قیام ۱۵ خرداد یا مثلاً انقلاب سفید چگونه بوده است؟ و به همین ترتیب تا اتفاقات پس از انقلاب با این نگاه به مطالعه قواعد واکنش‌ها و رفتارهای امام و آقا در بازه‌ها و موضوعات مختلف پرداخته ایم.

*چرا از ابتدا به سراع سیره معصومین (ع) نرفتید؟

طبیعی است که ما منطقاً ابتدا باید به سراغ سیره خود معصومین (ع) برویم چون امام و آقا معصوم نیستند و فقیه هستند. اما این بزرگواران با توجه به همان سیره معصومین (ع) و برداشتی که از منابع دسته اول شیعی دارند، یک سری رفتارها و برداشت‌هایی دارند که می‌توان گفت این آخرین و به‌روزترین قرائتی است که از اسلام ناب در دسترس ماست. ما برای فهم بهتر حاق سیره معصومین (ع) لاجرم باید ابتدا به برداشت‌هایی که فقهای تراز ما داشته اند مسلط شویم و سپس به صورت اجتهادی به بررسی سیره معصومین (ع) بپردازیم. همان سنتی که در اجتهاد مصطلح فقهی نیز رایج است.