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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۵۹

در گفتگوی روحانی با نخست وزیر مالزی مطرح شد؛

آمادگی ایران و مالزی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی

آمادگی ایران و مالزی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی

رئیس جمهور اسلامی ایران و نخست وزیر مالزی تاکید کردند که آماده اند روابط تهران – کوالالامپور را در همه حوزه ها بویژه در حوزه اقتصادی، بیش از پیش گسترش و توسعه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و «محیی الدین یاسین» نخست وزیر مالزی در گفتگوی تلفنی با بیان اهمیت تسریع در اجرای توافقات اجرایی دو کشور در حوزه‌های تجاری و مالی طی سالهای گذشته بویژه در دوره نخست وزیر سابق، تاکید کردند که از هیچ تلاشی برای تعمیق این همکاری‌ها که طی سالهای متمادی تداوم و ارتقا یافته، دریغ نخواهند کرد.

رئیس جمهور ایران و نخست وزیر مالزی همچنین با تاکید بر اهمیت برجام و ضرورت حفظ این توافق، تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران بویژه در شرایط حاضر را نقض حقوق بشر خواندند و اظهارداشتند که به حمایت از یکدیگر از مجامع بین المللی و مخالفت با تحریم‌ها ادامه خواهند داد.

دو طرف همچنین شیوع ویروس کرونا را یک چالش جهانی دانستند و اشتراک نظر داشتند که ضروری است کشورهای اسلامی از ظرفیت‌های مشترک در کمک به یکدیگر درمبارزه با این ویروس بهره بگیرند.

روحانی و یاسین گفتند که آماده اند از تجربیات ایران و مالزی در مبارزه با این بیماری بهره گرفته و در مسیر تأمین اقلام بهداشتی و پزشکی همکاری کنند.

رئیس جمهور همچنین در این گفتگو از نخست وزیر مالزی برای سفر به ایران در فرصت مناسب دعوت کرد.

کد مطلب 4924769
طیبه بیات

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