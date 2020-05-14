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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳

مدیرکل محیط‌زیست استان سمنان:

۵ قلاده یوزپلنگ در پارک ملی توران شاهرود مشاهده شد

۵ قلاده یوزپلنگ در پارک ملی توران شاهرود مشاهده شد

سمنان - مدیرکل محیط‌زیست استان سمنان بابیان اینکه پنج قلاده یوزپلنگ در پارک ملی توران شاهرود مشاهده شد، گفت: محیط بانان موفق به تصویربرداری از این گونه نادر شدند.

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در پی تماس دو نفر از همیاران طبیعت محمود عجمی دهیار روستای گیور و صفر طاهری از اهالی روستای یزدو، محیط بانان بلافاصله وارد منطقه شدند، ابراز داشت: رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود نیز به همراه محیط بانان به محل مورد نظر اعزام و پنج یوزپلنگ مشاهده شد.

وی ضمن تقدیر از همیاران طبیعت که به موقع یوزپلنگ‌ها را مشاهده و به محیط بانان موضوع را گزارش دادند، افزود: در اقدامی کم نظیر محیط بانان موفق شدند از چهار قلاده یوزپلنگ تصویربرداری کنند.

مدیر کل محیط‌زیست استان سمنان بابیان اینکه در فصل زادوولد حیوانات قرار داریم که می‌بایست جوامع بومی محلی نسبت به آن هوشیار باشند، ابراز داشت: از طبیعت دوستان انتظار می‌رود در صورت مشاهده هر نوع مورد مشکوک یا موارد این چنین حتماً محیط‌زیست را در جریان قرار دهند تا موضوع رسیدگی شود.

کد مطلب 4925307

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    نظرات

    • حسین IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
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      سازمان محیط زیست درخصوص تامین آب سالم وغذای این یوزها دقت لازم را داشته باشد همچنین سازمان محیط زیست محل زندگی این یوزها را از حیوانات وحشی همچون عقاب وگرگ وکفتارپاکسازی کند .

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