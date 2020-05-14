۵ قلاده یوزپلنگ در پارک ملی توران شاهرود مشاهده شد

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در پی تماس دو نفر از همیاران طبیعت محمود عجمی دهیار روستای گیور و صفر طاهری از اهالی روستای یزدو، محیط بانان بلافاصله وارد منطقه شدند، ابراز داشت: رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود نیز به همراه محیط بانان به محل مورد نظر اعزام و پنج یوزپلنگ مشاهده شد.

وی ضمن تقدیر از همیاران طبیعت که به موقع یوزپلنگ‌ها را مشاهده و به محیط بانان موضوع را گزارش دادند، افزود: در اقدامی کم نظیر محیط بانان موفق شدند از چهار قلاده یوزپلنگ تصویربرداری کنند.

مدیر کل محیط‌زیست استان سمنان بابیان اینکه در فصل زادوولد حیوانات قرار داریم که می‌بایست جوامع بومی محلی نسبت به آن هوشیار باشند، ابراز داشت: از طبیعت دوستان انتظار می‌رود در صورت مشاهده هر نوع مورد مشکوک یا موارد این چنین حتماً محیط‌زیست را در جریان قرار دهند تا موضوع رسیدگی شود.