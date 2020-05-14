به گزارش خبرگزاری مهر، فردین حکیمی اظهار کرد: نخاله‌های ساختمانی یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی در استان البرز است که با پیگیری‌های انجام شده در سال گذشته شاهد اقدامات خوبی در زمینه ساماندهی خاک و نخاله‌ها بوده ایم.

استاندارد سازی مرکز «حلقه دره»

وی افزایش ظرفیت تولید کارخانه کمپوست به ۸۰۰ تن در روز، احداث لندفیل مهندسی و بهداشتی، راه‌اندازی سیستم بازچرخانی شیرابه و احداث تصفیه خانه را از مهم‌ترین پروژه‌های شهرداری کرج جهت ساماندهی و استاندارد سازی مرکز «حلقه دره» دانست.

مدیرکل محیط زیست استان البرز در خصوص پسماندهای پزشکی مراکز بیمارستانی و درمانی نیز گفت: تفاهم نامه سه جانبه سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی البرز و سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج منعقد و با ایجاد فرایند مجزا، این نوع پسماندها، ساماندهی و تحت کنترل و نظارت کامل مدیریت می‌شوند.