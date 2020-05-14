واکنش انتظامی به اعتراض «خانه سینما»/ منشأ نگرانی خبری نادرست است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار نامه اعتراضی خانه سینما، خطاب به حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی و هشدار این نهاد صنفی درباره احتمال تشدید کشمکشها بر سر حواشی بهوجود آمده پس از برگزاری اولین نشست شورای صنفی اکران، انتظامی در توئیتی بر اهمیت «نهادهای مدنی» از نگاه دولت و سازمان سینمایی تأکید کرد.
رئیس سازمان سینمایی در توئیتی که ساعتی پس از انتشار نامه خانه سینما منتشر کرد، بر این نکته هم تأکید کرد که شورای صنفی نمایش تنها در خانه سینما تشکیل جلسه خواهد داد.
در توئیت انتظامی آمده است: «شورای صنفی نمایش قرار نیست در جایی غیر از خانه سینما تشکیل شود. با یک خبر نادرست به دنبال ایجاد نگرانی صنفی و دوقطبیسازیاند. دولت متوجه اعتبار نهادهای مدنی هست. من هم که خاستگاه صنفی دارم، در پاسداری از این سیاست دولت جدیترم چرا که قدر و قدرت نهادهای مدنی را میدانم.»
اولین جلسه شورای صنفی نمایش در سال جدید ۲۲ اردیبهشتماه در سازمان سینمایی برگزار و براساس آن مرتضی شایسته بهعنوان دبیر این شورا جانشین محسن امیریوسفی شد. این انتخاب که با اعتراض و قهر امیریوسفی همراه شد، تا به امروز مجادلات و نگرانیهایی را درباره دخالت سازمان سینمایی در فعالیتهای یک شورای «صنفی» در میان فعالان سینما بهوجود آورده است.
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