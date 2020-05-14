تمدید ۲ ماهه قرارداد اجاره توسط موجران الزام قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مصطفی قلی‌خسروی، نماینده رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با صدور بخشنامه‌ای، اعضای اتحادیه مشاوران املاک را موظف به تمدید دوماهه قراردادِ اجاره و رهن واحدهای مسکونی که سررسید آن‌ها در فاصله اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ خاتمه می‌یابد، دانست.

در این بخشنامه آمده است:

در راستای دستور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تمدید دو ماهه قراردادهای اجاره و رهن واحدهای مسکونی، اعم از رسمی و عادی که در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ به پایان رسیده و تصمیمات و دستورات بهداشتی اتخاذ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای کنترل و قطع زنجیره انتقال این بیماری و رعایت بهداشت عمومی، کلیه اعضا موظف به رعایت و اجرایی کردن این دستورات در سطح کشور هستند.