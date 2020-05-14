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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۳۲

رئیس اتحادیه مشاوران املاک:

تمدید ۲ ماهه قرارداد اجاره توسط موجران الزام قانونی است

تمدید ۲ ماهه قرارداد اجاره توسط موجران الزام قانونی است

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور، در بخشنامه‌ای اعضای این صنف را موظف به تمدید دوماهه قرارداد مستأجران، مطابق با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مصطفی قلی‌خسروی، نماینده رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با صدور بخشنامه‌ای، اعضای اتحادیه مشاوران املاک را موظف به تمدید دوماهه قراردادِ اجاره و رهن واحدهای مسکونی که سررسید آن‌ها در فاصله اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ خاتمه می‌یابد، دانست.

در این بخشنامه آمده است:

در راستای دستور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تمدید دو ماهه قراردادهای اجاره و رهن واحدهای مسکونی، اعم از رسمی و عادی که در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ به پایان رسیده و تصمیمات و دستورات بهداشتی اتخاذ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای کنترل و قطع زنجیره انتقال این بیماری و رعایت بهداشت عمومی، کلیه اعضا موظف به رعایت و اجرایی کردن این دستورات در سطح کشور هستند.

کد مطلب 4925540

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
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      با توجه به تعطیلی مشاغل و کاهش درآمد مردم لطفا پیگیری نمایید تمدید اجاره های مسکن با شرایط اجاره نامه قبلی تا پایان سال باشد.قطعا کمک بزرگی به ۴۰ درصد مردم کشور است و قطعا صاحبان املاک نیز موافقند..
    • ح IR ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
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      ۴۰درصد مردم کشور مستاجر و اکثرا با مشکل مالی شدید مواجه شده اند لطفا پیگیری نمایید قراردادهای اجاره تا پایان سال تمدید گردد ..
    • IR ۰۶:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      0 0
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      با سلام کی باید اجرا کند ، صاحبان خانه به دنبال افزایش 80در صدی هستند و تلاش بنگاه‌های املاک هم برای کمسیون بیشتر حتی یک ماه زودتر هم به مستأجران پیام تمدید با نرخ جدید یا تخلیه داده اند
    • نگار IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
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      با سلام ببخشید خبری شنیدم مبنی بر اینکه از مسئولین گفتن موستجرین میتونن به زور در خانه موجر قراردادشونا تمدید کنن وقتی خود موجر نیاز به واحدش داره یا میخواد منزلشا بازسازی کنه چی چرا قوانین باید فقط به نفع یه گروه خاص وضع بشه کی گفته تمام موستجرها قشر ضعیف و همه موجرها ثرومتند و بی نیازن کی گفت

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