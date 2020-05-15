خرید و فروش کد سهامداری غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی بهشتی گفت: سهامداران آگاه باشند زمانی که خرید و فروش سهام انجام میشود وجه آن به حساب دارنده کد بورسی واریز میشود و شرایط دیگری برای اینکه وجه مستقیم به حساب افراد دیگری واریز شود وجود ندارد.
وی درباره خرید و فروش و یا واگذاری کد بورسی به سایر افراد توضیح داد: در برخی مواقع ممکن است زمانی که کد بورسی خود را به شخص دیگری میدهید از این کد سو استفاده شود و در بازار با دست کاری قیمت اختلال ایجاد کند و این امر برای دارنده کد دردسرساز میشود. افرادی که فکر میکنند از کد بورسی آنها سوءاستفاده میشود میتوانند با مراجعه به مراکز ذیصلاح اقدام به شکایت کنند.
به گفته این مقام مسئول افراد بعد از ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت میتوانند اقدام به خرید و فروش سهام کنند همچنین افراد زیر ۱۸ سال هم میتوانند با قیم خود برای دریافت و احراز هویت اقدام و کد بورسی دریافت کنند.
وی افزود: مردم با آگاهی و دانش کافی وارد بازار سرمایه شوند و اگر دانش کافی ندارند از طریق صندوقها سهم خریداری کنند.
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