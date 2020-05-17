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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۵۳

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کارفرماها چه وثیقه هایی برای دریافت وام کرونایی باید ارائه دهند؟

کارفرماها چه وثیقه هایی برای دریافت وام کرونایی باید ارائه دهند؟

کارفرماها برای دریافت وام کرونایی باید به تناسب میزان وام دریافتی، وثیقه هایی را به بانک ارائه کنند که برای تسهیلات ۱۲ تا ۱۶ میلیونی فقط ارائه سفته امضا شده متقاضی کفایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، روند ثبت نام برای تسهیلات دولت به ۱۳ رسته شغلی آسیب دیده از ویروس کرونا، از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است.

بر این اساس، وثیقه‌های تسهیلات حمایت از کسب و کارها به شرح زیر است.

۱. برای تسهیلات ۱۲ و ۱۶ میلیون تومانی فقط ارائه سفته امضا شده متقاضی کفایت می‌کند.

۲. برای تسهیلات ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومانی ارائه سفته و معرفی یک ضامن کافی است.

۳. تسهیلات ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومانی ارائه سفته و دو ضامن نیاز دارد.

۴. برای مبالغ ۱۲۰ تا ۱۱۸۰ میلیون تومانی سوای سفته باید سه ضامن به بانک معرفی شود.

۵. برای تسهیلات بالای ۱۸۰ میلیون تومان به جای ضامن باید تضمین‌های صندوق‌های ضمانت به بانک ارائه شود.

لازم به ذکر است؛ مبلغ سفته‌هایی که دریافت کننده وام باید به بانک ارائه دهد، معادل یک و نیم برابر اصل و سود تسهیلات در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 4927718
سمیه رسولی

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