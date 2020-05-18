بلاتکلیفی ۳۵۰۰ تن خرما در سردخانه های استان هرمزگان

سجاد دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات پیش روی در بخش فروش خرما در استان بیان داشت: خرما به عنوان یک محصول استراتژیک و صادراتی با ارزش افزوده قابل ملاحظه استان هرمزگان به حساب می‌آید که در سال‌های اخیر با توجه به تمرکز دولت در ارزاوری از طریق صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات کشاورزی توجه ویژه ای نسبت به آن وجود دارد.

وی عنوان کرد: این محصول صادراتی زمینه اشتغال بسیار زیادی را هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم در روستاها و شهرهای استان ایجاد کرده است که خود باعث اشتیاق در ساکنین روستاها و جوانان در عدم مهاجرت به شهرهای بزرگ شده است.

دهقانی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵۰۰ تن خرما در سردخانه‌های استان بلاتکلیف مانده است، اظهار داشت: مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی دقیق در خصوص میزان خرمای ذخیره شده، خرید خرما از سایر استان‌های دیگر، بسته شدن مرزها با توجه به شیوع ویروس کرونا، عدم وجود استاندارد و شیوه نامه‌ای خاص در فرآیند نرخ گذاری خرما، وجود برخی شرایط سخت گیرانه در صدور مجوز عرضه در بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دوران شیوع ویروس کرونا و.... باعث ماندن خرما در سردخانه‌های استان شده است.

وی تاکید کرد: الزام دستگاه‌های دولتی در خرید خرما و تشویق کارمندان به سمت مصرف خرما و همچنین ساده سازی فرآیند واردات در مقابل صادرات خرما و ایجاد کنسرسیوم خرما در استان وضعیت کنونی این محصول را سامان می‌دهد که امید است بتوانیم با همکاری و مساعدت مسؤولان وضعیت فروش محصول خرما را در استان ساماندهی کنیم.