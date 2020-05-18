ترافیک سنگین آزادراه ساوه-تهران/ بارندگی در محورهای هراز و چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۹۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۳ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۷.۹ اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج - تهران (پل کلاک) البرز ۱۲۵۰۰۵ ۲ آزادراه کرج - قزوین (ترمینال کلانتری) البرز ۱۱۳۸۸۱ ۳ آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) تهران ۹۷۶۵۹ ۴ آزادراه قزوین - کرج (ترمینال کلانتری) البرز ۹۰۲۵۹ ۵ آزادراه تهران - ساوه (عوارضی تهران) تهران ۷۵۵۶۷ ۶ آزادراه ساوه - تهران (عوارضی تهران) تهران ۷۵۵۲۲ ۷ تهران - شهریار (شهر قدس) تهران ۷۲۷۳۲ ۸ شهریار-کرج (هفت جوی) تهران ۶۶۸۵۹ ۹ تبریز - ایلخچی آذربایجان شرقی ۶۲۷۹۱ ۱۰ بومهن - جاجرود تهران ۶۰۹۹۲

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه رشت - قزوین

ضمناً محورهای هراز و فیروزکوه دارای بارش باران، محور چالوس دارای مه گرفتگی در ارتفاعات، آزادراه تهران - شمال و آزادراه رشت – قزوین فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس

ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده آدران

آخرین وضعیت جوی

بارش باران در برخی از محورهای استان‌های مازندران و خراسان رضوی

مهم‌ترین عملیات کارگاه جاده‌ای

آزادراه تهران - شمال (قطعه یک)، واقع در استان تهران، از مورخ ۲۰ فروردین تا قبل از تعطیلات عید فطر، از ساعت ۱۹ الی ۷ صبح روز بعد، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات تکمیل تجهیزات جانبی، مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین کرج - چالوس، هراز و فیروزکوه انجام می‌گردد.

محورهای مسدود شریانی

۱) شهداد - نهبندان

۲) خرم آباد - پلدختر

محدودیت تردد با تغییر مسیر

۱) آزادراه قزوین - رشت (رودبار به توتکابن) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم قزوین - رشت انجام می‌گردد.

۲) آزادراه چالوس - مرزن آباد و بالعکس از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۰۷:۰۰ روز بعد مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم چالوس - مرزن آباد انجام می‌گردد.

۳) محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دو طرفه انجام می‌گردد.

محورهای دارای انسداد فصلی

۱) شمشک - دیزین

۲) اولنگ - شاهرود