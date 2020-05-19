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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۲۵

مصباحی‌مقدم در گفتگو با مهر:

افزایش جمعیت به سیاست‌های تشویقی دولت نیاز دارد

افزایش جمعیت به سیاست‌های تشویقی دولت نیاز دارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: باید هرچه زودتر سیاست‌های حمایتی و تشویقی از ناحیه دولت به صورت قوی‌تر و جدی‌تر اعمال شود تا نرخ زاد و ولد در کشور اصلاح شود.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ششمین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: متاسفانه آماری که اخیراً از نرخ زاد و ولد در کشور ما منتشر شد بسیار نگران کننده و بیانگر آن است که نرخ خالص رشد جمعیت در کشور زیر یک درصد شده و این وحشتناک است.

وی عنوان کرد: علت کاهش نرخ خالص رشد جمعیت این است که سن ازدواج به تاخیر افتاده و میانگین آن به گونه‌ای بالا رفته است که دختران و پسران در پذیرفتن مسئولیت‌های زندگی تعلل می‌کنند و متاسفانه فرهنگ زندگی مجردی رو به گسترش است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: از طرف دیگر افرادی که ازدواج می‌کنند نیز به داشتن یک یا دو فرزند قناعت می‌ورزند و فرهنگ غلط و نادرستی تحت عنوان «فرزند کمتر زندگی بهتر» پدید آمده است که البته در اثر تبلیغات دورانی است که سیاست دولت، سیاست کنترل جمعیت بود زیرا ما رشد ۳/۲ درصدی را قبل از سال ۱۳۶۷ داشتیم و این موجب شد دوره‌ای سیاست کنترل جمعیت داشته باشیم.

مصباحی مقدم ادامه داد: سیاست کنترل جمعیت بسیار تأثیرگذار بوده و از نظر فرهنگی هم تاثیرات خود را داشته و این اتفاق افتاده است که بسیاری از خانواده‌ها مایل به داشتن بیش از یک یا دو فرزند نیستند و با تأخیر هم آماده فرزندآوری می‌شوند.

وی طولانی شدن زمان بندی زایمان‌ها را نیز از دیگر عوامل موثر در کاهش جمعیت عنوان کرد و گفت: زمان بندی در زایمان‌ها نیز بسیار طولانی شده و فاصله سنی فرزند اول و دوم حدود ۱۰ سال می‌شود در صورتی که می‌بایست میان فرزندان بیش از حداکثر ۳ سال فاصله نیافتد. تعداد زایمان در هر زندگی مشترک نیز باید حداقل به چهار فرزند برسد تا نرخ جانشینی که ۲/۱ درصد است محقق شود و ما همواره با یک جمعیت جوان روبرو باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اگر نرخ جانشینی و افزایش جمعیت جوان در کشور اتفاق نیافتد ممکن است متاسفانه ما نیز به برخی از کشورهای اروپایی که پیرسالی بر آنها حاکم شده است، شباهت پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: باید هرچه زودتر سیاست‌های حمایتی و تشویقی از ناحیه دولت، وزارت بهداشت و درمان و مراکز درمانی خصوصاً مراکزی که زنان باردار در آنها مورد حمایت قرار می‌گیرند، به صورت قوی‌تر و جدی تری اعمال شود تا نرخ زاد و ولد در کشور اصلاح شود.

مصباحی مقدم در پایان اظهار داشت: سیاست‌های جمعیتی که رهبر انقلاب ابلاغ کردند باید این ضرورت را ایجاد کند که حداقل به نرخ جایگزینی برسیم تا بتوانیم در آینده جمعیت قابل قبولی در کشور داشته باشیم.

کد مطلب 4929619
طیبه بیات

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
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      این نتیجه طبیعی فقر کشور است.
    • عزیز IR ۰۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
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      همین جوانانی که الان داریم برایشان بستر کارمسکن نتوانستیم مهیا کنیم تاجایی که بسیاری ازدواج ها بعلت عدم درآمد و مسایل اقتصادی منجر به طلاق میشه دولت فقط کارایجاد تولد افزایش پیدا میکنه
    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
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      حالا من یک مطلب دیگر اضافه کنم چون درکشور ثبات کار برای نیکوکار نیست این جمعیت خودشان آماده مهاجرت به کشورهای دیگر می کنند

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