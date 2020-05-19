حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ششمین سالروز ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: متاسفانه آماری که اخیراً از نرخ زاد و ولد در کشور ما منتشر شد بسیار نگران کننده و بیانگر آن است که نرخ خالص رشد جمعیت در کشور زیر یک درصد شده و این وحشتناک است.
وی عنوان کرد: علت کاهش نرخ خالص رشد جمعیت این است که سن ازدواج به تاخیر افتاده و میانگین آن به گونهای بالا رفته است که دختران و پسران در پذیرفتن مسئولیتهای زندگی تعلل میکنند و متاسفانه فرهنگ زندگی مجردی رو به گسترش است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: از طرف دیگر افرادی که ازدواج میکنند نیز به داشتن یک یا دو فرزند قناعت میورزند و فرهنگ غلط و نادرستی تحت عنوان «فرزند کمتر زندگی بهتر» پدید آمده است که البته در اثر تبلیغات دورانی است که سیاست دولت، سیاست کنترل جمعیت بود زیرا ما رشد ۳/۲ درصدی را قبل از سال ۱۳۶۷ داشتیم و این موجب شد دورهای سیاست کنترل جمعیت داشته باشیم.
مصباحی مقدم ادامه داد: سیاست کنترل جمعیت بسیار تأثیرگذار بوده و از نظر فرهنگی هم تاثیرات خود را داشته و این اتفاق افتاده است که بسیاری از خانوادهها مایل به داشتن بیش از یک یا دو فرزند نیستند و با تأخیر هم آماده فرزندآوری میشوند.
وی طولانی شدن زمان بندی زایمانها را نیز از دیگر عوامل موثر در کاهش جمعیت عنوان کرد و گفت: زمان بندی در زایمانها نیز بسیار طولانی شده و فاصله سنی فرزند اول و دوم حدود ۱۰ سال میشود در صورتی که میبایست میان فرزندان بیش از حداکثر ۳ سال فاصله نیافتد. تعداد زایمان در هر زندگی مشترک نیز باید حداقل به چهار فرزند برسد تا نرخ جانشینی که ۲/۱ درصد است محقق شود و ما همواره با یک جمعیت جوان روبرو باشیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اگر نرخ جانشینی و افزایش جمعیت جوان در کشور اتفاق نیافتد ممکن است متاسفانه ما نیز به برخی از کشورهای اروپایی که پیرسالی بر آنها حاکم شده است، شباهت پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: باید هرچه زودتر سیاستهای حمایتی و تشویقی از ناحیه دولت، وزارت بهداشت و درمان و مراکز درمانی خصوصاً مراکزی که زنان باردار در آنها مورد حمایت قرار میگیرند، به صورت قویتر و جدی تری اعمال شود تا نرخ زاد و ولد در کشور اصلاح شود.
مصباحی مقدم در پایان اظهار داشت: سیاستهای جمعیتی که رهبر انقلاب ابلاغ کردند باید این ضرورت را ایجاد کند که حداقل به نرخ جایگزینی برسیم تا بتوانیم در آینده جمعیت قابل قبولی در کشور داشته باشیم.
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