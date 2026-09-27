آغاز به کار کاروان ایران با کمانداران؛ تیم کامپوند مردان حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (یکشنبه ۵ مهر) وارد روز هشتم شد تا نمایندگان ایران و دیگر کشورهای رقابت خود در رشته های مختلف را دنبال کنند.

کاروان ایران در حالی وارد این روز از مسابقات شد که در پایان روز هفتم با ۲۸ مدال شامل ۷ طلا، ۱۴ نقره و ۷ برنز در رده هفتم جدول توزیع مدال ایستاده بود. مسئولان این کاروان امیدوارند با مدال آوری بیشتر در رقابت های روز هشتم، وضعیت بهتری در جدول مدالی پیدا کنند.

رقابت ورزشکاران ایران امروز در رشته های مختلف پیگیری می شود. تیراندازی و تیروکمان اولین رشته هایی هستند که رقابت ورزشکاران ایران در آنها برگزار می شود.

نتایج ورزشکاران ایران در روز هفتم بازی های آسیایی به این شرح است:

تیم کامپوند مردان ایران حذف شد

کامپوند مردان ایران با ترکیب آرمین پاکزاد، فرهنگ خداپرست و میلاد رشیدی در دور یک هشتم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تیم بنگلادش پس از تساوی ۲۳۲ بر ۲۳۲ در تیر طلایی موفق به شکست این تیم شد و به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافت. تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم قدرتمند کره‌جنوبی رفت و با نتیجه ۲۳۹ بر ۲۳۴ شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

ادامه دارد...