از حذف فوتبال زنان تا ناکامی تیم امید؛ تصمیم تاج برای ناگویا درست بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای آسیایی ناگویا برای ورزش ایران در حالی دنبال میشود که تصمیمات مربوط به اعزام برخی تیمها همچنان محل بحث است بهخصوص در فوتبال جایی که ایران امکان حضور در دو بخش مردان و زنان را داشت اما در نهایت تنها تیم امید مردان راهی این رقابتها شد.
تیم ملی فوتبال زنان ایران با توجه به حضور در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ شرایط لازم برای حضور در بازیهای آسیایی را به دست آورده بود و میتوانست برای نخستینبار در تاریخ در این رویداد بزرگ قارهای به میدان برود. با این حال در فرآیند تصمیمگیری برای اعزام کاروان ایران سهمیه فوتبال زنان کنار گذاشته شد و تیم امید مردان بهعنوان نماینده فوتبال ایران راهی ناگویا شد.
استدلال مطرحشده درباره این تصمیم اعزام یک کاروان «کیفی» و تمرکز روی رشتهها و تیمهایی بود که شانس بیشتری برای کسب مدال داشتند. در چنین شرایطی ظاهراً فوتبال امید در مقایسه با تیم زنان گزینه مناسبتری برای حضور در بازیهای آسیایی تشخیص داده شد اما اتفاقاتی که در خود مسابقات رخ داد اکنون این تصمیم را با یک پرسش جدی مواجه کرده است.
انتخابی برای مدال؛ بدون مدال و حتی صعود
فوتبال امید ایران در حالی در ناگویا حاضر شد که انتظار میرفت بتواند در جمع مدعیان قرار بگیرد اما در نهایت از مرحله گروهی صعود نکرد و در میان ۱۵ تیم حاضر در رتبه نهم قرار گرفت.
این نتیجه در شرایطی به دست آمد که فوتبال ایران در سالهای اخیر نیز در بازیهای آسیایی نتوانسته روند موفقیتآمیزی را در بخش امید ادامه دهد. بعد از موفقیتهای دو دوره نخست که با یک طلا و یک برنز همراه بود تیم امید در دورههای بعدی نتوانست مدالی کسب کند.
حالا همین سابقه و البته نتیجه ناگویا این سؤال را پررنگتر میکند که مبنای انتخاب تیم امید به جای تیم زنان چه بوده است؟ آیا واقعاً معیار اصلی شانس کسب مدال بود یا عوامل دیگری در این تصمیم نقش داشت؟
زنان فرصتی که میتوانست تاریخی شود
برای فوتبال زنان ایران حضور در ناگویا میتوانست نقطه عطفی در مسیر توسعه این رشته باشد. این تیم در صورت اعزام به بازیهای آسیایی نخستین حضور فوتبال زنان ایران در این رقابتها را تجربه میکرد؛ اتفاقی که میتوانست برای بازیکنان تیم ملی از نظر کسب تجربه بینالمللی و حضور در یک میدان بزرگ آسیایی اهمیت قابل توجهی داشته باشد.
حتی اگر تیم زنان در نهایت به مدال دست پیدا نمیکرد حضور در چنین تورنمنتی میتوانست فرصتی برای رویارویی با تیمهای قدرتمند آسیایی، کسب تجربه بینالمللی و ارزیابی سطح واقعی فوتبال زنان ایران باشد.
فوتبال زنان ایران در سالهای اخیر مسیر توسعه را طی کرده و حضور در جام ملتهای آسیا نیز یکی از اتفاقات مهم این مسیر بوده است. در چنین شرایطی بازیهای آسیایی میتوانست ادامه همین روند و یک میدان مهم برای بازیکنان و کادر فنی باشد اما این فرصت از دست رفت.
تصمیمی که حالا باید درباره آن توضیح داده شود
نکته اصلی این نیست که تیم زنان حتماً باید در ناگویا مدال میگرفت یا اینکه میتوانست نتیجهای بهتر از تیم امید کسب کند. چنین ادعایی بدون برگزاری مسابقات قابل اثبات نیست.
مسئله این است که وقتی یک سهمیه در اختیار فوتبال زنان قرار داشت و امکان ثبت نخستین حضور تاریخی این تیم در بازیهای آسیایی وجود داشت باید معیارهای تصمیمگیری برای کنار گذاشتن آن شفاف باشد.
اگر ملاک اصلی شانس مدالآوری بوده است باید مشخص شود این ارزیابی بر اساس چه دادهها و سوابقی انجام شده و چرا تیم امید در این مقایسه گزینه مناسبتری تشخیص داده شد.
از سوی دیگر اگر محدودیتهای مالی و سیاست اعزام کاروان کوچکتر نیز در تصمیم نهایی مؤثر بوده لازم است این موضوع صریحاً اعلام شود تا مشخص باشد سهمیه فوتبال زنان به دلیل مسائل فنی کنار گذاشته شده یا محدودیتهای اعزام.
حالا یک مقایسه اجتنابناپذیر شکل گرفته است
تیم زنان فرصت حضور در مسابقاتی را از دست داد که میتوانست نخستین حضور تاریخی آنها را رقم بزند تیم امید نیز در نهایت نتوانست از مرحله گروهی عبور کند. این نتیجه بهتنهایی ثابت نمیکند که تیم زنان میتوانست عملکرد بهتری داشته باشد اما باعث میشود تصمیم اولیه برای انتخاب نماینده فوتبال ایران بیش از گذشته نیازمند توضیح باشد.
در ورزش حرفهای تصمیمگیری درباره اعزام یک تیم باید بر اساس معیارهای مشخص و قابل دفاع انجام شود. وقتی یک تیم به دلیل سیاست مدالآوری کنار گذاشته میشود طبیعی است که عملکرد تیم جایگزین نیز در پایان مسابقات مورد ارزیابی قرار بگیرد.
ناگویا برای فوتبال زنان ایران میتوانست آغاز یک اتفاق تاریخی باشد اما این فرصت از دست رفت و حالا آنچه باقی مانده یک سؤال روشن است آیا تصمیم کنار گذاشتن تیم زنان واقعاً بهترین استفاده از سهمیه فوتبال ایران در بازیهای آسیایی بود؟
نظر شما