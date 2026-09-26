لاوروف: ترور رهبر ایران و اعضای خانواده‌ ایشان غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز شنبه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد: باید به مسئله موجهای رویارویی در خلیج فارس و تنگه هرمز پایان داده شود. ابتکاری را برای برقراری صلح در منطقه خلیج فارس و حلوفصل بحران تنگه هرمز آغاز کردهایم. هدف قرار دادن تأسیسات هستهای ایران، ضربهای جبرانناپذیر به اعتبار آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) وارد کرد. استفاده از زور برای کشتن (شهادت آیت الله) علی خامنهای، رهبر معظم ایران و اعضای خانواده ایشان غیرقابلقبول است. تجاوزهای آمریکا و (رژیم) اسرائیل، زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات هستهای (صلح آمیز) ایران را که تحت نظارت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارند، هدف قرار داد.
لاوروف سپس افزود: درگیریهای مسلحانه مکرر در خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه دارد و به کشتیرانی و تجارت جهانی آسیب میرساند. حل این بحران نیازمند اعتمادسازی میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عرب و ایران است. روسیه، همگام با سایر کشورها، آماده است تا نقشی سازنده در ثبات منطقه راهبردی خاورمیانه (غرب آسیا) ایفا کند.
وزیر خارجه روسیه سپس ادامه داد: خواستار آزادی فوری رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش هستیم و تأکید میکنیم که چنین تخلفاتی نباید تکرار شود. همچنین، از واشنگتن میخواهیم تا محدودیتهای تجاری اعمالشده علیه کوبا را لغو و نام این کشور را از فهرست حامیان دولتی تروریسم حذف کند. غرب همچنان از زور به صورت آشکار استفاده میکند. همانطور که رئیسجمهور پوتین گفت، دیکتاتوریِ یک قدرتِ هژمون در حال خارج شدن از کنترل است» «این وضعیت برای دیگران خطرناک است
وی افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده است تا از تشکیل کشور فلسطین بر اساس قطعنامههای سازمان ملل متحد اطمینان حاصل شود. شورای امنیت نزدیک به یک سال پیش طرح صلحی را برای نوار غزه تصویب کرد، اما صلح هنوز محقق نشده است. با تشدید فعالیت های شهرکسازی (رژیم) اسرائیل، وضعیت در کرانه باختری رو به وخامت بیشتر است. بدون تشکیل کشور فلسطین، امنیت (رژیم) اسرائیل همچنان در معرض تهدیدی دائمی خواهد بود.
این مقام روسیه خاطرنشان کرد: ایالات متحده به بهانه مهار روسیه ساختار امنیتی اروپا را از هم پاشیده و رژیمی ضدروسی در اوکراین مستقر کرده است. اروپا در تلاش است تا در مسیر مذاکرات صلحی که دولت آمریکا آن را در اولویت قرار داده است، مانعتراشی کند. غرب همچنان به تأمین تسلیحات برای اوکراین و کمک به هدایت پهپادها و موشکها علیه غیرنظامیان ادامه میدهد. مقامات اتحادیه اروپا مواضعی به شدت ضدروسی اتخاذ کرده و از رژیم کی یف حمایت میکنند. آنها حتی زمانی که کییف از همدستان نازی ها و جنایتکاران تجلیل میکند هم از آن حمایت میکنند.
سرگئی لاوروف گفت: اهداف عملیات ویژه نظامی در اوکراین محقق خواهد شد، تهدیدها علیه امنیت ما از بین میرود و صلح برقرار خواهد شد. اقدامات بی محابایی در اوکراین در جریان است.
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